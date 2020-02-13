Дайнюс Радзявичюс: Российские программы вообще исчезнут с экранов телевизоров в Литве 17 13.02.2020, 13:20

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Дайнюс Радзявичюс

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Это произойдет естественным путем.

Количество телевизионной продукции из России на литовских телеканалах стало сокращаться. О том что смотрят телезрители в Литве, корреспондент Charter97.org поговорил с Дайнюсом Радзявичюсом, председателем Союза журналистов Литвы.

- Давайте поговорим о причинах почему на литовских телеканалах все меньше телепродукции из России?

- То, что телепродукция на русском языке постепенно исчезает из эфирной сетки литовских телеканалов, не секрет, эта тенденция стала заметной уже в прошлом году. Но мне хотелось бы обратить внимание, что мы говорим не обо всех телеканалах, а всего лишь о двух, которые больше всех остальных транслировали российский контент. С другой стороны, у нас есть Закон об информировании общества, который определяет сколько и на каком языке телеканалы могут транслировать передач, он, несомненно, тоже вносит свою лепту в то какую продукцию и из каких стран приобретают телевизионные каналы в Литве.

Не стоит забывать, что телезрители могут смотреть телепередачи на том языке, на каком им нравится при помощи интернета или спутникового телевидения. Лично мне кажется, что в ближайшем будущем в эфире литовских телеканалов продукции из России вообще не будет или почти не будет. Очевидно что телеканалы в Литве борются за аудиторию, а для того, чтобы быть успешным в этой борьбе, им требуется предлагать уникальный контент, сделанный в Литве а не купленный по дешевке в России.

- Российские средства массовой информации достаточно часто заявляют о том, что телеканалы из России в Литве блокируют либо каким-либо еще способом создают препятствия…

- Прежде всего нужно иметь в виду что в Литве регулятор крайне редко и крайне неохотно прибегает к таким мерам как блокировка СМИ. Может иметь место ограничение ретрансляции тех или иных телепрограмм. И к этой мере регулятору пришлось прибегнуть по очень простой причине – программы которых коснулось ограничение ретрансляции занимались тем, что разжигали национальную рознь. У нас имело место ограничение ретрансляции, а если бы литовские или европейские телеканалы запустили аналогичные программы на территории Российской Федерации, то их бы просто навсегда заблокировали.

С другой стороны, что могут думать жители Литвы о россиянах, когда российские журналисты обзывают европейские государства – фашистскими и требуют превратить Западные страны в радиоактивный пепел. Поэтому совершенно естественно, что ретранслятору пришлось прибегнуть к определенным мерам.