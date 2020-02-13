«Власти боятся обсуждения социальных проблем, как огня» 14 Дмитрий Савич

13.02.2020, 13:22

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архивное фото tut.by

Боятся даже искры, из которой, как они понимают, может разгореться пламя народного протеста.

В воскресенье в центре Гомеля на площадке перед Центральным универмагом по улице Советской местными демократическими активистами была запланирована акция протеста против запрета мирных собраний. В горисполком была подана заявка на проведение этого митинга, однако ожидаемо была отклонена. Причины дежурные. Неоплата услуг милиции, “скорой” и МЧС по обеспечению безопасности предполагаемого собрания граждан. Сама цель мероприятия уже воспринимается с удивлением. И звучит как оксюморон. Тем не менее это наша сегодняшняя беларуская реальность. На мирное выражение протеста граждан путём собраний и митингов властью наложено табу. Короче “наложено”. В прямом и переносном смысле.

Тем временем проблем в Гомеле реально много. Их нужно решать и привлекать к решению общественность путём гласного обсуждения. Но власти этого боятся как огня. Боятся даже искры, из которой, как они понимают, может разгореться пламя народного протеста. В городе весьма существенны, прежде всего, экологические проблемы. Промышленные предприятия построены не очень удачно в плане розы ветров. Большую часть дней в году преобладает западный перенос воздушных масс, которые идут от промзоны на жилые массивы, а не наоборот. Около половины вредных веществ выбрасываемых в атмосферу генерируют Гомельский химический завод (оксид азота, сернистый ангидрид) и ТЭЦ-2, работающая, в том числе, на мазуте. Два этих промышленных гиганта находятся именно в западной части города. На западных же окраинах размещён главный городской полигон ТБО, который уже практически полностью заполнен. Он тоже является источником зловония, которым при неблагоприятном направлении ветра накрывает городские районы. Существует огромное количество других промышленных предприятий выбрасывающих тысячи тонн загрязняющих воздух вредных химических соединений и веществ. Но проблема не в том, что они есть, а в том как они работают.

Ситуацию усугубляет то, что Гомель весьма компактный город. То есть промышленные и жилые зоны находятся рядом. Допустим, это просчёты советских инженеров и проектировщиков. Но ведь сейчас все эти проблемы можно если не решить, то хотя бы минимизировать. Нужно срочно вкладывать средства в модернизацию и сооружение новых фильтрационных и очистных сооружений, промышленных химических дезактиваторов и печей дожига. Но с нынешним отношением власти к населению никто этими вопросами должным образом не занимается. Городское и республиканское руководство понимает, что дешевле травить людей, чем вкладывать средства в повышение общего уровня экологической безопасности предприятий.

Транспортный вопрос также актуален для населённого пункта. Гомель разделён рекой Сож на 2 части. И соединяются они двумя железнодорожными и 2 автомобильными мостами. Давно звучат голоса о необходимости возведения третьего автомобильного путепровода, разгрузившего бы центр города от пробок и выхлопных газов. Однако возможность этого строительства упирается в нищету местного бюджета, а вернее в неумение местных властей наладить транспортную сеть в городе должным образом.

Гомель это областной центр, который больше всего пострадал от аварии на ЧАЭС. Радиация в огромном количестве присутствует в продуктах питания потребляемых горожанами. Ведь вся основная сельскохозяйственная продукция выращивается на загрязнённых радионуклидами территориях находящихся неподалёку. Чувство опасности у людей за 30 лет притупилось. А зря. Единственный выход и решение многих проблем это внедрение новых технологий и открытое, гласное обсуждение ситуации. И не только этой. Гомель должен превратиться в наукоёмкий кластер суперсовременных прорывных технологий, которые поднимут экономику и инфраструктуру региона на новый достойный уровень. Только в этом его спасение и возможность возродиться.

Но с нынешней властью все эти планы осуществить нереально. Потому что она не народная. Никто эту власть не выбирает. Все основные начальники и чиновники назначаются из Центра и главный приоритет в их работе это следование указаниям сверху, а не осмысление и поиск путей решения основных городских проблем. Местная властная вертикаль превратилась в сборище кивающих истуканов, не способных проявить инициативу на местах и постоянно оглядывающихся на “указы” сверху, не забывая при этом воровать и уничтожать всякую предпринимательскую и политическую активность граждан. Очевидно, что только гласность, реформа принципа налогового формирования местных бюджетов и подотчётность местной власти непосредственно своим избирателям может дать импульс развитию всего региона и страны в целом.

Дмитрий Савич, пресс-служба «Европейской Беларуси»