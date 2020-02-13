Politico: Байден пошел в контратаку 13.02.2020, 13:32

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Джо Байден

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Штаб бывшего вице-президента США применил новую стратегию.

Сотрудники президентского штаба Джо Байдена, который потрясли два поражения на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире, попытались успокоить собственных доноров и прессу о его пути вперед в среду, в то же время, контратакуя почти всех его соперников", пишет журнал Politico (перевод — zn.ua).

Стратегия "нападение на всех" – заметный сдвиг для когда-то бывшего вице-президента США Байдена. Но сейчас Байден перешел от лидера к риску стать вторым.

Независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс лидирует в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии на общенациональном уровне. Сандерс опережает Байдена уже во втором общенациональном опросе.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.