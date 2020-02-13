Шесть странных природных явлений, похожих на волшебство 13.02.2020, 13:51

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Все эти природные явления выглядят как настоящая магия.

Происхождение некоторых из них исследователи уже смогли установить, а некоторые по‑прежнему остаются загадкой, пишет «Популярная механика».

Круги фей в Намибии

На просторах пустыни в Намибии расположены странные круги диаметром до 15 метров, о происхождении которых яростно спорят экологи. Одни утверждают, что их создали термиты, которые вычищают растительность на местах своих гнезд: они делают почву более пористой и создают постоянные резервуары для дождевой воды 50 см в глубину. Другое объяснение заключается в том, что растения таким образом конкурируют за доступ к воде. Местные же племена верят, что под землей живет дракон, и его дыхание вырывается наружу именно таким способом.

Озеро Натрон в Танзании

Берега озера Натрон пугают своей безжизненностью и одновременно завораживают. Концентрация соли и щелочи в озере настолько высока, что любое живое существо, случайно попавшее в воду, тут же мумифицируется. Единственное исключение — микроорганизмы галофильные цианобактерии. Благодаря им вода в озере меняет свой цвет от розового до алого. Второе исключение — малые фламинго, для которых тут просто рай на земле. Благодаря высокой температуре воды (достигающей 50°C), они могут высиживать тут яйца в любое время года. Неприятный запах же совсем им не мешает — напротив, он отпугивает хищников, которые могли бы поживиться пернатыми. В феврале и марте концентрация карбоната натрия в озере становится настолько высокой, что вода делается вязкой. Купаться в озере не стоит — впрочем, это вам подскажут скелеты зверей и птиц, разбросанные по берегам.

Мурмурация скворцов

Глядя на тысячи скворцов, танцующих в небе, трудно поверить, что перед нами птицы, а не пчелы. Это совершенно завораживающее зрелище, и ученые до сих пор не могут точно определить, почему скворцы так себя ведут. По одной из теорий, это защитная реакция — стая выглядит не птицами по отдельности, а одним огромным летуном, способным запросто сожрать любого хищника. По другой — благодаря такому полету они поддерживают связь внутри стаи и получают максимальное количество информации от каждой особи.

Ползущие камни

Это геологический феномен на высохшем озере Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США. Камни в этих местах действительно движутся без помощи живых существ, сами по себе, преодолевая 2−5 метров в минуту и оставляя за собой неглубокие следы.

До начала XX века люди предполагали, что все дело во сверхъестественных силах, затем говорили, что виноваты магнитные поля, но всего несколько лет назад в 2014 году исследователи пришли к окончательному выводу. Для этого исследователи поместили несколько «подсадных уток», камней 5−15 кг с датчиками и фотокамерами, на дно озера. Оказалось, что они движутся по тонким, в несколько миллиметров, но очень длинных участкам льда.

Таосский гул

Таосский шум, который называют еще Таосский гул (Taos hum), занимает первое место в рейтинге самых невероятных явлений природы. Уже много лет его слышат жители города Таос на юго-западе США. Низкочастотный шум доносится из пустыни. Он напоминает движение какой-то тяжелой техники, хотя рядом с тем местом, где он раздается, не проходят ни железнодорожных пути, ни магистрали. Особенность гула еще и в том, что слышат его только местные жители, а вот туристы — очень редко. Ученым источник гула отыскать не удалось. Они лишь предположили, что причиной его возникновения могут быть линии ЛЭП, проходящие возле поселка.

Хессдаленские огни

Белые огни неизвестной природы впервые были замечены в 1981 году в долине недалеко от норвежского города Хессдалена. Появлялись они регулярно: в 1984 году за один только месяц ученые зафиксировали огни 53 раза. Сейчас этот феномен тоже можно увидеть, хотя и гораздо реже. В августе 1988 года недалеко от долины была установлена автоматическая наблюдательная станция.