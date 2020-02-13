Внук Назарбаева рассказал об офшорных «кошельках Путина» 5 13.02.2020, 13:57

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Казахстанский газ «за копейки» продается российскому «Газпрому».

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании и пообещал раскрыть подробности многомиллиардной коррупции с газовыми контрактами, в которой, по его словам, задействованы казахское руководство и «российская верхушка», включая главу «Газпрома» Алексея Миллера и президента Владимира Путина.

Об этом 29-летний Назарбаев, сын старшей дочери президента Казахстана Дариги, сообщил на своей странице в Facebook, передает finanz.ru.

По словам Назарбаева, на него «пытается давить» семья, поскольку он «владеет информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», которая измеряется миллиардами долларов США.

Казахстанский газ «за копейки» продается российскому «Газпрому», пишет Назарбаев: «Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского «Газпрома».

«Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», - добавляет он.

Подробности и другие детали он пообещал раскрыть в «интервью Times».

«Также мне не понятно, и у меня есть вопрос к правительству США: если правительство США стремиться установить демократию во всем мире, и защищать права человека, то почему она вносит санкции против правительства России и игнорирует правительство Казахстана?» - заключает он.

Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана.