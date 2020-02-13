Доллар США побил рекорд четырех лет в Беларуси 4 13.02.2020, 14:12

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До абсолютного рекорда осталось совсем немного.

По итогам торгов на Белорусском валютно-фондовой бирже 13 февраля курс доллара вырос и теперь составляет 2,2001 рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Рост составил 0,0081 копеек по сравнению с торгами 12 февраля.

Евро 13 февраля подорожает на 0,0002 копеек до 2,3925 рубля.

Но это не максимальная оценка - абсолютный рекорд датирован 10 февраля 2016 года: тогда курс достиг 2,2069 белорусского рубля за доллар США. После этого пошел откат.

По данным на 1 января 2020 года, курс американской валюты составлял 2,1085 рубля.