Блогер «Серый кот»: Колхозного диктатора все списали со счетов 3 13.02.2020, 14:22

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Дмитрий Козлов

Что нам делать в данной ситуации?

Видеоблогер Дмитрий Козлов «Серый кот» провел очередной стрим, в котором вместе с подписчиками обсудил ситуацию в стране и ближайшие задачи оппозиции.

Важные тезисы выпуска опубликовала пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

В очередной раз белорусский правитель ездил на поклон в Россию, и, как всем уже известно, ни о чем серьезном с Путиным не договорился. Во многом, это потому, что Лукашенко очень много требовал, в первую очередь – безоговорочной поддержки на президентских выборах.

У нас пока всей достоверной информации нет, но по ее обрывкам можно сделать вывод, что Путин настоятельно просит Лукашенко уйти и назначить преемника. Российские спецслужбы хорошо знают о ситуации в Беларуси и о том, что диктатор непопулярен. Скорее всего, Путин в этот раз на Лукашенко ставку не делает. Колхозного диктатора все списали со счетов.

Экономические и социальные проблемы

В стране серьезный кризис. В этом отличие от 2010 года, когда десятки тысяч людей вышли на площадь, но в стране хватало и сторонников Лукашенко, и просто безразличных людей, так как и зарплаты, и пенсии были повыше, чем сейчас. Многие боялись, что все развалится, заводы закроются, колхозы разоряться, будут увольнения, бардак, коррупция. Что мы сейчас видим? Вот это все вышеперечисленное и происходит. Если оставить ситуацию как есть и ничего вообще не делать, то все будет только ухудшаться. Эти страшилки и пугалки – уже все наступили.

Задачи оппозиции

Есть учитывая вышеперечисленные и другие факторы, в этом году есть реальная возможность сменить власть в стране. Лукашенко в любом случае проиграет выборы, но нашу победу нужно будет защищать. Сейчас необходимо собрать инициативную группу для регистрации кандидата в президенты, для того, чтобы работать, собирать подписи, заниматься агитацией, заниматься многими разными вопросами реальными.

Для этого «Европейская Беларусь» собирает команду, мы проводим встречи с людьми. Все, кто участвовал в парламентской кампании, кто поддержал наших кандидатов – они не забыты. Каждому, кто ставил свою подпись и не только – разослали письма. Уже отправлено более 3000 писем по всей стране. Нам нужна и ваша поддержка и помощь. Обращайтесь по нашим контактам, подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, звоните. С вами обязательно встретятся и подробно поговорят о ближайших планах.