«Если подключить наше ТВ к коровникам, холодильникам, то все зацветет и заблагоухает» 2 13.02.2020, 14:56

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Пропагандисты умудряются «на голубом глазу» сообщать вещи, которые совершенно не соответствуют действительности.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич прокомментировала идеи, прозвучавшие на совещании главы государства с руководством госСМИ. В частности, предложение о создании своего аналога Euronews, сообщает gazetaby.com.

По мнению эксперта, Беларуси не нужно стремиться создать что-то «уникальное в медиасфере», так как государственные СМИ страны и так «не имеют аналогов в мире».

— Они умудряются сообщать нам такие вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Но на голубом глазу и не моргая, — отметила Василевич. — Если подключить наше телевидение к коровникам, телятникам, холодильникам, то все зацветет, заблагоухает, все будет чисто и совершенно процветающе. С этой стороны, нет другого такого телевидения. Разве что северокорейское.

Эксперт ставит вопрос перед сотрудниками государственных СМИ: верят ли они сами в то, что говорят и пишут.

— Самое страшное в том, если они действительно не понимают, что лукавят. Что они выворачивают наизнанку факты, передергивают действительность. Тогда это совсем плохо. В таком случае нужно полностью менять штат и включать туда молодежь, — поделилась мнением Виктория Василевич.

По ее наблюдениям, обсуживающие интересы властей телеканалы порой работают непрофессионально, допускают ляпы, которые дискредитируют руководство страны.