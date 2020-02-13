Арвидас Анушаускас: Надо защитить свою историческую память от Кремля 3 13.02.2020, 14:57

Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Эта задача становится все более актуальной.

Корреспондент сайта Charter97.org поговорил с Арвидасом Анушаускасом, депутатом Сейма Литвы, членом парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, о том, как Кремль пытается переписать историю XX века и как предотвратить дезинформацию.

- Президент России Владимир Путин совсем недавно обвинил Польшу в том, что она одна из тех стран, которые развязали Вторую мировую войну. В свою очередь российские историки и журналисты активно пытаются доказать, что Литва, Латвия и Эстония чуть ли не фашистские государства.

- Прежде всего, Россия пытается распространить свое видение истории на территории тех стран, которые, как она считает, входят в ее зону влияния. Польша, Литва, Латвия и Эстония входят в этот список. Каждое из этих государств в течении нескольких последних десятилетий, занимается тем, что объективно исследует свою историю начала XX столетия и времен Второй мировой войны. Россия в свою очередь, стремится к тому, чтобы доминировала ее версия мировой истории. Поэтому Кремль изо всех сил пытается ударить по основам нашей исторической памяти.

В этом случае Польша не является исключением из правила. В свое время именно она пострадала в результате действий Советского Союза, духовной наследницей которого считает себя современная Россия. Такая позиция, по моему мнению, и является помехой для нынешней Москвы. Это не вписывается в схему истории, как ее понимают сегодня в Кремле. СССР был союзником фашистской Германии во время нападения последней на Польшу. Такая правда очень сильно осложняет попытку Кремля выставить себя в качестве освободителя Польши или стран Балтии от нацизма.

- Во что конкретно пытается ударить Кремль?

- В Москве давно выбрали те точки, в которые, по их мнению, лучше всего бить, чтобы сделать нам больно. Это, например, распад Советского Союза, день восстановления независимости Литвы, 1940-1941 года XX столетия, партизанская борьба литовского народа против советской оккупации, период Великого Княжества Литовского.

- С попыткой Кремля переписать историю надо бороться или лучше ее проигнорировать?

- Нельзя игнорировать то, что Москва пытается перекроить историю Второй мировой войны так, как ей этого хочется. Думаю нам, странам Балтии и Польше, надо прекратить играть по тем правилам, которые навязывает Кремль. Мы постоянно защищаемся, отрицаем их ложь.

Нам нужно сделать намного более доступными сведения о преступлениях Советского Союза, депортациях, массовых расстрелах, ГУЛАГЕ, начиная от средств массовой информации до электронных книг, документальных фильмов, компьютерных игр. У нас должна быть возможность экспортировать ту правду, которую мы знаем в русскоязычную среду, где бы она не находилась: в Германии, в Польше, в России или в Украине.