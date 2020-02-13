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Китайских студентов в Горках поместили в карантин «на всякий случай»

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  • 13.02.2020, 15:02
Китайских студентов в Горках поместили в карантин «на всякий случай»

Результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

Китайские студенты, которые учатся в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках, находятся на карантине, сообщает ТРК «Могилев». Хотя результаты анализов на коронавирус у них отрицательные, пишет tut.by.

В БГСХА обучаются 13 китайских студентов. Когда после продленных каникул они вернулись в Беларусь, их встретили специальным автобусом и отвезли в общежитие академии. У приехавших взяли анализы на коронавирус. Результаты — отрицательные.

На всякий случай студентам из Китая выделили специальный блок и создали условия карантина с учетом инкубационного периода. Еду и другие необходимые вещи студентам доставляют.


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