Китайских студентов в Горках поместили в карантин «на всякий случай» 3 13.02.2020, 15:02

Результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

Китайские студенты, которые учатся в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках, находятся на карантине, сообщает ТРК «Могилев». Хотя результаты анализов на коронавирус у них отрицательные, пишет tut.by.

В БГСХА обучаются 13 китайских студентов. Когда после продленных каникул они вернулись в Беларусь, их встретили специальным автобусом и отвезли в общежитие академии. У приехавших взяли анализы на коронавирус. Результаты — отрицательные.

На всякий случай студентам из Китая выделили специальный блок и создали условия карантина с учетом инкубационного периода. Еду и другие необходимые вещи студентам доставляют.