Власти Венесуэлы арестовали дядю Хуана Гуайдо 13.02.2020, 15:09

Хуан Гуайдо

ФОТО: AFP

Оппозиционный лидер обвинил Мадуро в попытке шантажировать, используя его родственника.

Союзник президента Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил, что власти задержали дядю лидера оппозиции Хуана Гуайдо, обвинив его в попытке контрабанды «опасных материалов» в Венесуэлу, передает «Голос Америки».

Гуайдо, который возвращается из международного турне, где он пытался заручиться поддержкой в смещении социалистического лидера, обвинил Мадуро в том, что он использует его дядю, Хуана Хосе Маркеса, чтобы шантажировать его.

«Узурпатор Николас Мадуро! Я возлагаю на тебя и твоих приспешников в Майкетии ответственность за происходящее с Хуаном Хосе Маркесом», – заявил Гуайдо, назвав своего дядю «честным и смелым человеком».

Лидер Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, союзник Мадуро, выступая в своей еженедельной программе в среду, сообщил, что дядя Гуайдо был задержан, якобы за хранение небольшого количества взрывчатого вещества С-4 и двух бронежилетов.