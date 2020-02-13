В Беларуси началась охота на дизайнеров 13.02.2020, 15:37

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Принятые решения — совершенно недальновидные.

После мониторингов КГК в мастерских членов Белорусского союза дизайнеров (БСД) ЖРЭО стали задним числом пересчитывать стоимость аренды за помещения, которые союз снимает для своих членов.

На 22 января Московский и Ленинский ЖРЭО выставили счета на 152171,47 рубля. Это счета без льгот за все годы аренды за мастерские Максима Карася, Сабины Алышовой, Екатерины Безруковой, Маргариты Сапсай и Юлии Шрейнер. Претензии КГК были адресными и для БСД не раскрывались.

Такие действия в союзе считают незаконными, поскольку изменение стоимости аренды произошло в одностороннем порядке. По просьбе газеты «Белорусы и рынок» ситуацию прокомментировал председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Cурский.

— Льготы на аренду творческих мастерских введены указом президента № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». В свою очередь, Совет министров издал перечень, согласно которому льгота предоставлена общественным объединениям, в том числе и нашему союзу. Мы же арендуем помещения для наших членов! Этим льготам уже как минимум лет двадцать.

Считается, что мастерская с льготной арендной ставкой предоставляется физическому лицу, и в ней он осуществляет творческую, но не предпринимательскую, деятельность. Но как определить границу между ними, никто не знает, ведь творческая работа тоже приносит доход.

Если ты занимаешься в мастерской, создаешь продукт, а продаешь его в другом месте, это не значит, что ты не извлек доход. Любой художник-график, который выполняет заказ издательства, работает в своей творческой мастерской и получает доходы. То же касается и дизайнеров, которые могут работать по заказам частных лиц.

С тем, что творческая мастерская — это рабочее место творческого специалиста, вроде все согласны. Как и с тем, что это единственный источник средств для существования и оплаты тех же мастерских. Думаю, никто не станет отрицать, что любой творческий работник вправе сам выбрать организационную и правовую форму реализации своего творчества. Он может быть свободным художником, работать по найму, быть ИП, самозанятым ремесленником, учредителем или руководителем фирмы. Но это никак не урегулировано нашим законодательством, поэтому кто-то захотел себе звезды на погоны повесить и решил, что принесет в бюджет государства целых 50 тыс. долларов, но не подумал, что таким образом он убивает наш союз. Ведь таких денег нет ни у нас, ни у нашего дизайнера.

Если ничего не изменится, все дизайнеры откажутся от таких «льготных» помещений. Теперь им выгоднее снять пространство в бизнес-центре, где будет прекрасный интернет, пожарная безопасность и не нужно будет делать ремонт за свой счет. Раньше художники соглашались на мастерские из-за низкой арендной платы. При этом помещения приходилось значительно совершенствовать. Например, дизайнеру Сабине Алышовой пришлось заменить в своей мансарде больше десяти окон. Сейчас ей пересчитают аренду по полной стоимости, что составит около тысячи долларов. Спрашивается, зачем платить такие деньги, если можно снять двухкомнатную квартиру и прекрасно работать там?

Принятые решения — совершенно недальновидные. В результате помещения будут пустовать. Возможно, это целенаправленная попытка закрыть наш союз, но, оказалось, проверяют все творческие союзы: архитекторов, художников, ремесленников.

Для решения проблемы нужно, во-первых, остановить беззаконие. Допустим, что нецелевое использование мастерских действительно имело место и в них осуществлялась коммерческая деятельность, например, у человека там склад с тканями, которыми он торгует. Тогда это существенная претензия. Но даже в этом случае выписывают штраф, причем не маленький, дают время на устранение нарушений. Дальше должно заключаться дополнительное соглашение об изменении ставки аренды. И обе стороны должны с этой ставкой согласиться. ЖРЭО сделали все это в одностороннем порядке и задним числом. В этом есть нарушение закона, и, думаю, ни один суд это не поддержит.

Во-вторых, нужно провести комплексную законодательную работу. В кодекс о культуре должно быть внесено положение о творческих мастерских, чтобы не было вольных трактовок. Также в нем должны быть пересмотрены противопожарные нормы, обеспечение которых ложится на членов нашего союза. Пока в этом аспекте нас приравняли к мастерским, где ремонтируют автомобили, обувь, где есть опасное производство или бывает много посетителей. Исходя из этого, к нам предъявляются необоснованно высокие требования по обеспечению пожарной безопасности.

Еще нужно четко определить статус творческого работника и то, как он должен платить налоги. Ранее художникам пришлось открывать ИП, поскольку тоже возникла коллизия — художник может заниматься творческой деятельностью и продавать свои работы, если реализация не имеет регулярного характера. А регулярный характер — это более одного раза в год. Получается, если работы продавались два раза в год, ты уже предприниматель и занимаешься незаконной предпринимательской деятельностью без образования ИП или юридического лица.