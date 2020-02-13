В Минске запустят «наземное метро» 1 13.02.2020, 15:52

Где оно будет ездить?

С начала марта 2019 года в Минске сильно заобсуждали строительство «наземеного метро» – то есть скоростного травмая. Это тот вид транспорта, развивать который дешевле, чем подземку. На самом деле о том, что альтернативна минскому метрополитену должна появиться, говорят не первый год, и вот проект снова внесли в в генплан развития Минска. «Минск-Новости» узнали, где построят первую трассу.

По словам начальника дорожного отдела «Минскинжпроекта» Елены Веренько, первую трассу скоростного трамвая, вероятно, проведут по территории района Сухарево: от улицы Шаранговича через улицу Пономаренко до улицы Харьковской, а затем через железную дорогу до улицы Клары Цеткин, где трасса скоростного трамвая сопрягается с существующим трамвайным кольцом.

Мы также писали: летом 2019 года говорили, что остановки маршрута трамвая сделают закрытого типа: чтобы туда попасть, придется заплатить. Зато у нового трамвая будут преимущества перед обычным. Например, в том, что на некоторых участках скоростной движется в пять раз быстрее: 12 км/ч против 60 км/ч.

Сообщалось, что разработчики сделают трамвайные пути посреди улицы, чтобы обезопасить пешеходов. Это приведет к тому, что появятся подземные пешеходные переходы к каждой остановке, которые сделают платными. Схожая система работает в Австрии и Германии: чтобы пройти на посадочную площадку, пассажир оплачивает проезд, как в метро.