Украинцы выступили против идеи наградить Лукашенко орденом 1 13.02.2020, 15:56

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Петицию поддержали лишь 11 человек.

Граждане Украины не поддержали петицию о присвоении Лукашенко государственной награды за развитие и укрепление украинско-белорусских отношений, сообщает «Радыё Свабода».

Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 9 октября 2019 года, сразу после проведения в Житомире второго Форума регионов Беларуси и Украины с участием Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Но петицию поддержали лишь 11 граждан. Согласно законодательству президент Украины может рассмотреть петицию, если в течение трех месяцев ее подпишут 25 тысяч граждан.

Высшая награда Украины для иностранцев - Орден Свободы. Он вручается за выдающиеся и особые заслуги в отстаивании суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.