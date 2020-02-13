Dagbladet: Прага устроила России дипломатический троллинг 1 13.02.2020, 16:04

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Борис Немцов

Cтолица Чехии берет пример с Вашингтона и Вильнюса.

В 23:31 27 февраля 2015 года несколькими выстрелами в спину был убит Борис Немцов, один из активнейших критиков Путина. Оппозиционер Немцов, бывший заместитель председателя правительства, умер на месте, пишет норвежское издание Dagbladet (перевод — inosmi.ru).

Пятью годами позже политики в столице Чехии Праге хотят воздать хвалу Немцову, назвав его именем площадь. И расположена эта площадь, которая скоро будет носить имя оппозиционера, не где попало.

Она находится прямо перед посольством России — большим особняком, который во Вторую мировую войну использовался гестапо, а после войны был в благодарность подарен Иосифу Сталину.

Однако инициатор этого плана Петр Кутилек (Petr Kutilek), парламентарий от Партии зеленых, отрицает, что эта мера — разновидность «дипломатического троллинга».

«Мы делаем это, потому что поддержка прав человека и демократии — главный приоритет в чешской внешней политике, с тех пор как Вацлав Гавел (Václav Havel) стал президентом», — сказал он.

Убийство Немцова

За убийство Немцова осудили пятерых чеченцев. Предполагаемый стрелок — бывший офицер аппарата безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

По информации новостного бюро Associated Press, Кадырова, который на практике управляет Чечней с позволения Путина, вскоре стали обвинять в организации этого преступления. Сам он обвинения отрицает.

Сейчас точно не известно, кто именно заказал убийство Немцова, но его близкие считают, что речь идет о верхушке российского государственного аппарата.

Российские власти официально осудили убийство Немцова.

По следам Вашингтона

Идея переименовать площадь у российского посольства возникла не только в Праге.

Прага берет пример со столицы США Вашингтона и столицы Литвы Вильнюса.

В Вашингтоне в 2018 году в день смерти оппозиционера также переименовали площадь — теперь она называется Boris Nemtsov Plaza. В том же году администрация Вильнюса тоже назвала площадь у российского посольства в честь Немцова.

«Есть и другие примеры того, как пространство вокруг посольств используется для организации перманентных демонстраций. У посольства Японии в южнокорейском Сеуле стоит скульптура женщины, символизирующая японские преступления против Южной Кореи», — говорит директор Института Фритьофа Нансена и эксперт по России Ивер Нойманн. Во Вторую мировую войну японцы удерживали 400 тысяч южнокорейских женщин в качестве секс-рабынь, их называли «женщинами для утешения».

Юмор и история

Причина, по которой Чехия, часть бывшей Чехословакии, решила сделать выпад в сторону российского режима, по словам Нойманна, «очевидна».

«У самой Чехословакии тоже есть опыт с убитыми оппозиционными политиками», — рассказывает Нойманн, напоминая о вторжении СССР в Чехословакию в 1968 году после так называемой Пражской весны.

«Память о советских преступлениях хранят как в Чехии, так и в Словакии», — добавляет Нойманн.

Также он считает, что будущая площадь Немцова в Праге хорошо вписывается в чешскую юмористическую традицию.

«В Праге есть очень уродливый советский, сталинский мемориал, и архитектор, который его спланировал, завещал свои деньги детскому дому для слепых. Он сказал, что им будет проще их принять, ведь они-то мемориал не видели», — рассказывает Нойманн.

Пешеходная дорожка имени Политковской

Официально новое имя площади, согласно плану, будет присвоено в годовщину смерти Немцова — 27 февраля этого года. Ожидается, что в торжественной церемонии поучаствует Жанна Немцова, дочь политика.

Осталось только принять формальное решение.

Предполагается, что администрация Праги сделает это одновременно с еще одним переименованием, которое тоже может вызвать реакцию россиян.

В городском парке Стромовка совсем рядом с посольством члены администрации планируют назвать одну из пешеходных дорожек в честь Анны Политковской, известной писательницы и журналистки, которая критиковала Путина и в 2006 году была застрелена.

«Российская сторона точно выскажется по этому поводу. Они всегда быстро указывают на все оскорбительное, просто не умеют не обращать на такие вещи внимания. Здесь у нас разные стили», — предположил Нойманн, говоря о возможной российской реакции.

Британская The Guardian пыталась взять комментарий у представителей российского посольства в Праге, но безуспешно. Так что чтобы узнать, как на это отреагирует Россия, придется подождать.