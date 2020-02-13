Посол Литвы в Беларуси: Калиновский нас объединил 2 13.02.2020, 16:07

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Фото: «Радыё Свабода»

В Вильнюсе белорусы и литовцы искренне смотрели в глаза друг другу.

"Похороны Калиновского нас как-то объединили", — заявил в эфире "Еврорадио" посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.

Дипломат подчеркивает, что белорусы и литовцы долгое время были в одном государстве вместе.

"Обидит ли вас, если кто-то подойдет и станет говорить, что Вильнюс — наш город, "Погоня" тоже наша?" — спросил Змитер Лукашук.

Пулокас ответил, что на такие бытовые разговоры обращать внимание не стоит. Он напомнил, как белорусов и литовцев объединило перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников в конце 2019 года. На это событие приехало много белорусов, и почти все шествие было с белорусской национальной символикой.

"Похороны Калиновского — это хорошее, созидательное событие. У меня такое впечатление, что что-то очень хорошее произошло. Мы снова искренне смотрели в глаза друг другу", — отметил литовский дипломат.