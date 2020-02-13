Украинские банки побили рекорд по прибыли 1 13.02.2020, 16:09

1,838

За 2019 год они заработали втрое больше, чем годом ранее.

Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным составляет 60 миллиардов гривен (почти $2,5 миллиона), это почти втрое больше, чем в 2018-м году. Больше всего заработал ПриватБанк - 32 миллиарда гривен.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook, пишет «Экономическая правда».

«... Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд. Разочарую критиков, это не сверхприбыль госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%», - написала Рожкова.

Замглавы Нацбанка Украины напомнила, что в прошлом году уменьшилось количество убыточных банков: с 13 в 2018-м до 6 в 2019-м.

В Нацбанке объяснили прибыль высокой операционной эффективностью банков и низкими отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн.

Рожкова отмечает, что показатель ROE (отдача на капитал) в украинских банках сегодня составляет 34,2%. Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия -16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%.

«Всегда ли будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит и снижаться процентная маржа банков.

Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты.

Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в отличном состоянии», - прокомментировала заместитель главы НБУ.

Также в целях Нацбанка повысить операционную эффективность Ощада и Укрэксимбанка.

В 2019 году объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и по состоянию на 1 января 2020 года составил 48,4% - качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.