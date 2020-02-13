Житель Мозыря — властям: Вам «потемкинская деревня» интереснее? 4 13.02.2020, 16:41

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Чиновникам давно пора поговорить с простыми людьми.

Telegram-канал «Баста!» публикует письмо читателя из Мозыря.

- На днях Мозырский нефтеперерабатывающий завод по случаю своего организовал пресс-тур для гостей – журналистов региональных, областных и республиканских СМИ. Гендиректор Виталий Петрович Павлов долго и жизнерадостно рассказывал приглашенным об успехах, прибыли, открытии новых производственных линий. Некоторым журналистам хотелось бы пообщаться и с обычными рабочими, но тут, как говорится, осечка вышла.

Работников Мозырского НПЗ старательно спрятали от гостей, оставив «на местах» только проверенных идеологами сотрудников, которые только кивали в знак согласия с «генеральным». Остальных убрали, дабы своими неподготовленными вопросами и ответами они не портили общую картину.

А рассказать ведь было о чем. Например, о том, в каком состоянии оборудование и техника. Октябрь прошлого года – перевернулся служебный автобус на территории, погиб рабочий. Почему? Никому не интересно? Как и то, что как на техосмотр служебных автомобилей, так и на их изношенность всем плевать?

А сколько калек за прошлый год из-за травм на рабочих местах появилось – тоже неинтересно? Про «самоубийство»» специалиста пару лет назад?

А может про зарплату и про то, что сейчас, после конфликта с Россией, завод простаивает половину недели рассказать? Про то, что отправляют рабочих «за свой счет» и премии урезают?

Приезжайте в Мозырь, поговорите с обычными жителями, а не с «кивалами» от власти и не с чиновниками. Вам много чего интересного расскажут и покажут. Или «потемкинская деревня» интереснее?