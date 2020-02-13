Игра престолов по-казахски 2 13.02.2020, 16:50

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Почему внук Назарбаева попросил политубежище в Великобритании?

Младший внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. До этого он покусал полицейского, который мешал ему покончить с собой, и заявлял, что его хотят убить казахстанские спецслужбы. «МБХ медиа» рассказывает, чем еще известен внук президента, в честь которого назвали столицу Казахстана.

Уже на этапе биографии Айсултана Назарбаева начинается конспирология. Официально — он сын дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и опального казахстанского политика и бывшего посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева. В 2008 году суд приговорил Алиева к 20 годам строгого режима по обвинениям в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. По версии следствия, годом раньше Алиев вместе с Вадимом Кошляком (советник первого зампреда «Нурбанка») похитили топ-менеджеров, два дня удерживали их и требовали переоформить их имущество на Алиева. Когда они отказались, их убили и увезли в неизвестном направлении.

После заочного суда (Алиев тогда скрывался в Австрии) он объявил, что переходит в оппозицию к Назарбаеву, и пообещал представить неопровержимые доказательства причастности европейских и казахстанских чиновников к крупномасштабной коррупции. Но не успел: в феврале 2015 года незадолго до суда об экстрадиции из Австрии Алиева обнаружили повешенным в одиночной камере, в его крови было обнаружено присутствие барбитуратов. Несмотря на то, что официальной версией смерти назвали самоубийство, его родственники и близкие друзья не доверяют этой версии.

Но сам Айсултан не верит такой версии своего происхождения. В конце января он написал несколько постов на Facebook, в которых утверждал, что Нурсултан Назарбаев на самом деле приходится ему отцом, а Рахата Алиева стали преследовать и в конце концов убили за то, что он знал этот секрет. А на следующий день под DDOS-атаками легли сайты казахстанских изданий HolaNews и Exclusive. kz, которые взяли интервью у Айсултана, а журналистке радио «Азаттык», которая попыталась задать Дариге Назарбаевой вопрос о нем, охранник буквально закрыл рот рукой. Позже бывший глава КНБ Альнур Мусаев выложил в своем фейсбуке фотографию якобы ДНК-теста на отцовство Рахата Алиева — согласно нему, с вероятностью 99,999 784 244% отец Айсултана все-таки Алиев. Но о подлинности бумаги судить сложно: на ней нет опознавательных знаков, а сделан этот тест был еще в 2013 году — непонятно зачем.

Айсултан Назарбаев уже несколько лет живет в Лондоне. До этого он профессионально занимался футболом: играл в юношеских командах в Англии, Австрии и Казахстане, у себя на родине он занимал пост вице-президента Федерации футбола по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями. Вероятно, тогда он и пристрастился к кокаину. Еще в 2017 году у себя на Facebook он признавал, что начал употреблять наркотики после смерти своего отца, но с зависимостью ему помогли справиться «его дед и Всевышний».

5 июня 2019 года Айсултан через балкон проник в лондонскую квартиру девушки по имени Ксения Шевелева, позже она нашла его паспорт, кошелек и вещи, которые он кинул в ее стиральную машину. Назарбаев залез на крышу ее дома и спрыгнул на другой балкон — там его и задержали полицейские. По словам полицейских, Назарбаев сопротивлялся в течение 53 минут: к нему трижды применили электрошокер, но ему удалось освободиться и прокусить до крови палец констеблю — у того остался шрам.

Экспертиза показала, что Назарбаев находился под воздействием кокаина. Суд приговорил казахстанского enfant terrible к полутора годам условно с годовым испытательным сроком, 140 часам общественных работ и 20 обязательным сессиям по лечению от наркотической зависимости, а также штрафу в 1000 фунтов и компенсации ущерба на 5000 фунтов. Известно, что Назарбаев отправился на лечение в клинику Priory, где в разное время проходили курсы реабилитации многие знаменитости, например, Эми Уайнхаус, Робби Уильямс и Джонни Депп. В ней он находится и сейчас: об этом он тоже написал у себя в Facebook.

12 февраля Айсултан рассказал, что попросил политического убежища в Великобритании. Он сообщил, что дал интервью газете Times, в котором поделился информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». Интервью должно выйти в ближайшее время.

Пока Назарбаев проходит лечение от наркозависимости, он продолжает выдавать сенсации в своих соцсетях. Он, например, писал, что Казахстан в ближайшие пять лет накроет экономический кризис, а затем обвинил свою мать Даригу Назарбаеву в политических интригах и борьбе за власть, заявив, что боится ее и «ее людей». В интервью Exclusive. kz он рассказал, что главный его враг — это Альнур Мусаев (который опубликовал его якобы ДНК-тест), а КНБ вербовали людей с помощью «магии разных видов».