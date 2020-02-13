Российские ученые и журналисты вступились за политзаключенных 1 13.02.2020, 17:01

2,008

Фото: penza-post.ru

Опубликовано требование к властям.

В России ученые и научные журналисты потребовали отменить приговор по делу "Сети", фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем. Письмо опубликовано на сайте Scientific.Ru.

"Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому делу "Сети", вынесенным 10 февраля 2020 года в Пензе. Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от шести до 18 лет якобы за создание террористического сообщества. Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных доказательствах. Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы", – говорится в заявлении.

Авторы обращения назвали дело "Сети" сфабрикованным, а приговор назвали свидетельством паралича независимой судебной системы в России.

"В отличие от тех выдуманных "терактов", которые якобы "планировали запланировать" осужденные, решение по делу "Сети" и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности", – говорится в письме.

Его авторы требуют немедленно отменить приговор, расследовать обстоятельства фабрикации дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами.

"Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования", – сказано в заявлении.

Письмо на сайте открыто для подписания. На данный момент его подписали около 2 тыс. человек.