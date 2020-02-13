Сколько Беларусь потеряет на нефтяном шоке? 1 13.02.2020, 17:06

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Нефтепереработка тесно связана с другими секторами экономики.

Примерную оценку потерь Беларуси от «нефтяного шока», не урегулированных условий поставки нефти, оценил старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук на круглом столе агентства СBonds по долговому рынку Беларуси, пишет tut.by.

Дмитрий Крук отметил, что последние 8 лет экономика Беларуси в стагнации, есть небольшие колебания темпов ВВП недалеко от нуля. «Для развивающегося рынка это очень неблагоприятный фон», — констатировал он.

При этом эксперт указал, что с 2015 года качество макроэкономической политики в стране существенно выросло.

— С позиции прочности и естественности можно сказать, никогда не было так хорошо, — уверен Крук.

При этом прирост ВВП, зафиксированный в 2019 году на уровне 1,2%, мог быть в районе 2,5%.

— В третьем-четвертом квартале рост выпуска ускорялся. Восходящая траектория выпуска была обусловлена циклическими колебаниями. Если бы их частота и амплитуда были близки к «исторической норме», можно было бы ожидать, что конец года станет примерно серединой периода ускорения роста. Кроме того, сохранялась бы сильная инерция роста и экономика большую часть года продолжала бы набирать обороты. Однако Де-факто рост в конце 2019 года хоть и ускорился, по демонстрировал признаки слабости, хрупкости и «директивности». Динамике элементов совокупного спроса была присуща неустойчивость, — говорится в материалах Beroc.

Дмитрий Крук отметил, в частности, что в четвертом квартале в стране был резкий спад по числу рабочих мест. При этом существенное ухудшение ожиданий эксперт связывает с нефтяным шоком.

— По грубым оценкам (я прошу эту цифру правильно интерпретировать) нефтяной шок так или иначе связан как минимум с 8,5% белорусского ВВП. Это не значит, что будут сопоставимые потери. Прямое влияние нефтепереработки — до 1% ВВП), но сильна связь с другими секторами, это связь, ведущая к потерям в добавленной стоимости в розничной и оптовой торговле, строительством, транспортом, сельским хозяйством, производством пищевых продуктов.

При этом эксперт считает логичным отказ белорусских властей принять условия России, согласиться с их трактовкой соглашений в рамках ЕАЭС. Это более безопасно в среднесрочной перспективе.