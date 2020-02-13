Минчанин: Ситуацию давно пора менять 1 13.02.2020, 17:17

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Архивное фото kp.by

Лукашенко находится в наихудшем положении.

55-летний активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» минчанин Олег Марьенко рассказал о том, почему многим белорусам приходится работать на нескольких работах, о своем отношении к «бесплатной медицине» и официальной статистике, пишет пресс-служба гражданской кампании.

- Какие главные социально-экономические проблемы сегодня волнуют вас и ваших близких?

- Те же, что и большинство белорусов. В нашей стране люди выживают от зарплаты до зарплаты. Я, например, работаю на двух работах – охранником в офисе и сторожем. При этом не имею возможности нормально содержать семью, потому, что мой заработок составляет порядка 800 рублей. Я не против двух работ, но я не считаю нормальной такую низкую оплату труда.

Зарплаты и пенсии в Беларуси далеко не европейские, в отличие от цен в магазинах, от коммунальных платежей. То, какие деньги платят большинству людей – это даже не по-человечески, это ниже плинтуса. Я уже молчу о том, как выживают пенсионеры. Государство издевается над людьми своими подачками, называя это «зарплатами» и «пенсиями».

В жизни не поверю тому, что белстат рапортует о средней зарплате. Основная масса жителей крупных городов имеет зарплату от 500 до 800 рублей, в райцентрах – вообще ужасная ситуация. А то, как красиво белстат умеет брать из воздуха мифические цифры – это мы все прекрасно знаем.

- Вы упомянули еще и коммуналку. Соответствуют ли тарифы их качеству?

- Нет, конечно. Положение дел можно было бы улучшить за счет большей прозрачности. Непонятно, на что идут не только коммуналка, но и дорожные сборы, выплаты на ремонт и т.д. Прозрачность необходима для того, чтобы можно было контролировать, куда уходят наши средства, за что именно и сколько мы платим. Это есть во всем цивилизованном мире, но не у нас. Очевидно, что если от народа скрывают действительную стоимость коммунальных услуг, то можно говорить о воровстве денег в такой ситуации.

Вообще считаю, что эту сферу можно было бы улучшить во всем, но для этого нужна конкретность и подотчетность. А этого сегодня в Беларуси нет. Соответственно, говорить и каких-то реформах ЖКХ при действующей власти не приходится.

Накручивается неимоверная стоимость на тарифы от которой народ буквально страдает. Есть, конечно, 10% населения, чиновники различные – они может и не страдают, но обычному человеку ежемесячно оплачивать коммуналку – это то еще бремя.

- Как нам противостоять этому?

- У меня только одно мнение, которое я всегда озвучиваю: менять власть – через выборы, через протесты, через Площадь. Беларусь - не страна для жизни и не будет таковой при этой власти. Пора уже исправлять то, что происходит. Я пришел в оппозицию еще в 1996 году, и вижу, что сейчас наихудшая ситуация для Лукашенко, наилучшая для тех, кто хочет перемен – для большинства белорусов.