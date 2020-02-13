Театр эстрады покажет мюзикл по сюжетам Марка Шагала 13.02.2020, 18:04

Спектакль пройдет на белорусском языке.

Театр эстрады в День всех влюбленных порадует зрителей премьерой уникального шоу -мюзикла-притчи «Ты и я» на белорусском языке. Новая метафорическая постановка навеяна сюжетами и образами картин Марка Шагала, пишет naviny.by.

По словам автора и режиссера проекта Владиславы Артюковская, зрители погрузятся в странную историю между сном и явью. Удивят публику оригинальной постановкой в стиле модерн, которая рассказывает притчу о любви. Мелодичность белорусского языка позволит создать невероятное музыкальное решение мюзикла, микшируя такие направления как фолк-модерн и рок.

По сюжету два персонажа Он и Она тянутся друг к другу как две противоположности, и какие бы силы ни мешали им, как бы ни разделяли их время и судьба, они не могут друг без друга. Потому что Он - это корни, а Она - это ветки одного дерева, дерева жизни.

Интересным и новым выглядит сценическое оформление. Вся сцена будет будто усыпана песком. А сценическое пространство представит собой словно прозрачную, «стеклянную» комнату. Белая одежда персонажей и декорации в стиле модерн будут своеобразным экраном для видеопроекции.

Главные роли сыграют молодые белорусские артисты, победители различных фестивалей и конкурсов. Автор музыки новой постановки - композитор и певец Александр Сухарев.

Премьеру мюзикла-притчи «Ты и я» можно будет увидеть в Театре эстрады в Минске 14 февраля в 19:00, а также 20 марта и 2 апреля.