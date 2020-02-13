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Отбывающий арест Алесь Круткин еще и оштрафован

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  • 13.02.2020, 18:28
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Отбывающий арест Алесь Круткин еще и оштрафован
Алесь Круткин

Суды в Беларуси продолжают действовать противозаконными методами.

Сегодня судья суда Первомайского района города Витебска Елена Протас оштрафовала видеоблогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина на 50 базовых величин (1350 белорусских рублей) по статье 23.34 ч. 3 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Активист уже отсидел в ИВС 17 суток административного ареста из 30, которые ему вынесли в суде Полоцка 28 января 2020 года и суде Октябрьского района Витебска 12 февраля.


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