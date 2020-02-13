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США ввели санкции против российского разработчика гиперзвуковых ракет

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  • 13.02.2020, 18:37
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США ввели санкции против российского разработчика гиперзвуковых ракет

Санкции введены за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.

США ввели санкций против трех российских оборонных предприятий за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Под ограничительными мерами с 3 февраля находится ВПК «НПО Машиностроения» - крупнейший в России разработчик боевых ракетных комплексов, следует из сообщения в реестре нормативных актов Federal Register, передает finanz.ru.

Отныне предприятию, которое разрабатывает полный спектр ракетной и космической техники - от ракет-носителей и спутников до крылатых и баллистических ракет, - запрещены контакты с американскими госструктурами и закупки американского оборудования.

Под аналогичные санкции попали Кумертауское авиационное производственное предприятие - расположенный в Башкирии завод, где производятся и ремонтируются вертолеты Ка-266, а также тульское «Конструкторское бюро приборостроения», в линейке которого высокоточное оружие, системы ПВО, в том числе комплексы «Панцирь-С1».

«НПО Машиностроения» является разработчиком ракет гиперзвуковых ракет «Циркон» - одного из шести видов новейшего оружия, которые президент РФ Владимир Путин представил публике в 2018 году.

По данным американского Nuclear Threat Intiative (NTI), из анонсированных Россией разработок пока лишь комплексы «Кинжал», созданные для модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31, в действительности существуют в войсках.

В обозримой перспективе (к 2022 году) возможно также создание межконтинентальных ракет «Сармат», которые заменят теряющие боеспособность из-за ветхости ракеты «Воевода» с разделяющимися боеголовками.

Что касается других разработок, то они либо являются отдаленной перспективой, либо невозможны в принципе.

В частности, ракета «Циркон», которая по российским данным, проходит испытания, может появиться только в «2025-30 гг либо позже», беспилотная подлодка «Посейдон» - после 2027 года, а ракета с ядерным двигателем «Буревестник» - «после 2030, если вообще будет построена», отмечает NTI.


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