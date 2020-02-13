США ввели санкции против российского разработчика гиперзвуковых ракет 4 13.02.2020, 18:37

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Санкции введены за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.

США ввели санкций против трех российских оборонных предприятий за нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Под ограничительными мерами с 3 февраля находится ВПК «НПО Машиностроения» - крупнейший в России разработчик боевых ракетных комплексов, следует из сообщения в реестре нормативных актов Federal Register, передает finanz.ru.

Отныне предприятию, которое разрабатывает полный спектр ракетной и космической техники - от ракет-носителей и спутников до крылатых и баллистических ракет, - запрещены контакты с американскими госструктурами и закупки американского оборудования.

Под аналогичные санкции попали Кумертауское авиационное производственное предприятие - расположенный в Башкирии завод, где производятся и ремонтируются вертолеты Ка-266, а также тульское «Конструкторское бюро приборостроения», в линейке которого высокоточное оружие, системы ПВО, в том числе комплексы «Панцирь-С1».

«НПО Машиностроения» является разработчиком ракет гиперзвуковых ракет «Циркон» - одного из шести видов новейшего оружия, которые президент РФ Владимир Путин представил публике в 2018 году.

По данным американского Nuclear Threat Intiative (NTI), из анонсированных Россией разработок пока лишь комплексы «Кинжал», созданные для модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31, в действительности существуют в войсках.

В обозримой перспективе (к 2022 году) возможно также создание межконтинентальных ракет «Сармат», которые заменят теряющие боеспособность из-за ветхости ракеты «Воевода» с разделяющимися боеголовками.

Что касается других разработок, то они либо являются отдаленной перспективой, либо невозможны в принципе.

В частности, ракета «Циркон», которая по российским данным, проходит испытания, может появиться только в «2025-30 гг либо позже», беспилотная подлодка «Посейдон» - после 2027 года, а ракета с ядерным двигателем «Буревестник» - «после 2030, если вообще будет построена», отмечает NTI.