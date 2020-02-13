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БАТЭ и «Шахтер» отказались отпускать игроков в сборную Беларуси

  • 13.02.2020, 19:27
БАТЭ и «Шахтер» отказались отпускать игроков в сборную Беларуси

В феврале Беларусь сыграет с Узбекистаном и Болгарией.

По информации pressball.by, солигорский "Шахтер" отправил в БФФ письмо, в котором сообщил, что не отпустит на сбор национальной команды Александра Гутора, Сергея Политевича и Юрия Кендыша в связи с подготовкой к Суперкубку Беларуси и старту сезона.

При этом солигорцы не против делегировать на весь сбор (с 19 по 26 февраля) Сергея Матвейчика, Дмитрия Подстрелова и Виталия Лисаковича, а также Игоря Бурко (но его — только до 24 февраля).

Аналогично поступил и борисовский БАТЭ, уведомив в письме, что готов отпустить на весь сбор тренера-администратора Василия Вискушенко и защитника Захара Волкова (однако 7 февраля на официальном сайте БФФ появилась новость о том, что Волкова на сборе заменит Максим Швецов). Кроме того, Михаил Мархель может рассчитывать с 24 по 26 февраля на Евгения Яблонского, то есть задействовать полузащитника в матче со сборной Болгарии.

Еще четверых игроков, получивших вызов на сбор, борисовский клуб не планирует отрывать от предсезонки со следующими формулировками:

Игоря Стасевича — из-за травмы, полученной на первом сборе (до отъезда в Турцию);

Станислава Драгуна — в связи с необходимостью адаптироваться к требованиям нового тренера;

Павла Нехайчика — в связи с необходимостью освоиться в новой команде;

Максима Скавыша — из-за дефицита нападающих, вызванного повреждением Антона Сароки.

Сбор национальной команды Беларуси пройдет с 19 по 27 февраля и включит спарринги со сборными Узбекистана (23 февраля) и Болгарии (26 февраля). Сборная Беларуси готовится к мартовскому матчу с грузинами в рамках плей-офф EURO'2020.


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