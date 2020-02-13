Теперь желто-синие: на минских рынках появились «Табакерки» 1 13.02.2020, 19:48

Табачные киоски начали размещать не только возле школ и больниц.

На столичных рынках корреспондент kp.by заметил киоски-табакерки, но не темно-коричневого цвета, как на городских улицах, а цветные - желто-синие. Оказалось, что на столичных рынках «Табакерки» стали появляться уже давно, еще с середины прошлого года.

Ранее белорусские «парламентарии» возмущались тем, что киоски, где продают сигареты, стоят на общественных остановках: «Это не что иное, как скрытая реклама продажи табака!»

Напомним, владельцу «Табакерок» разрешили заниматься и импортом табака. Бизнесмен планирует запустить в минских Шабанах табачное производство.