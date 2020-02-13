Сразу четыре министра из правительства Британии ушли в отставку 13.02.2020, 20:02

Саджид Джавид

Фото: George Cracknell Wright / Zuma / Global Look Press

Самым резонансным стало увольнение министра финансов Саджида Джавида.

Сразу четыре британских министра покинули свои посты по решению премьер-министра страны Бориса Джонсона. О перестановках в правительстве сообщается на сайте кабмина, передает РБК.

Наибольшее внимание британских СМИ привлекла отставка министра финансов (канцлера Казначейства) Саджида Джавида. В частности, Sky News отмечает, что глава Минфина покинул свой пост менее чем за четыре до недели до представления парламенту нового бюджета. В биографии Джавида на официальном сайте правительства Великобритании уже появилась запись о том, что Джавид занимал должность до 13 февраля 2020 года.

В Twitter-аккаунте британского премьер-министра Бориса Джонсона также появился пост о том, что новым канцлером Британии назначен старший секретарь казначейства Риши Сунак.

Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на источник, близкий к Джавиду, министр финансов уволился из-за разногласий с Джонсоном. Премьер-министр попросил Джавида уволить всех его советников для того, чтобы правительство Джонсона могло назначить своих людей на эти должности. «Министр сказал, что ни один уважающий себя министр не примет эти условия», — рассказал источник. По его информации, таким образом правительство Джонсона пыталось взять под контроль министерство финансов.

Конфликт между бывшим министром финансов и действующим премьером обострился после того, как в августе 2019 года старший советник Джонсона уволил помощницу Джавида, сообщал Independent. Ее обвиняли в утечках внутренней информации, однако сама она отрицала свою причастность.

Команда Джонсона также имела разногласия с Джавидом по поводу налоговой политики государства, сообщает The Guardian.

Своих постов, кроме Джавида, также лишились министры по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, по делам бизнеса Андреа Ледсом и по делам окружающей среды Тереза Вилльерс.

Также в отставку был отправлен ряд заместителей министров и сотрудников, занимавших более мелкие должности.

Увольнение чиновников стало частью процесса перестановок Бориса Джонсона в британском кабинете министров. Слухи об этом появились еще некоторое время назад, однако масштабы изменений оказались шире, чем ожидалось.