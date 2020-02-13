«Система Робина Гуда» в действии: Ты против коллектива идешь? 8 13.02.2020, 20:39

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Бюджетников, у которых вопросы по зарплате, заставляют «осуждать обратившихся в КГК».

История недовольных по-новому начисленной зарплатой тренеров из гомельской ДЮСШ № 5 получила неожиданное продолжение. После их обращения в администрацию правителя и КГК, как утверждают работники, им предложили подписать протокол заседания, в котором оказался совсем не тот текст, который, по их ожиданиям, должен был быть. А тем, кто вник и не подписал, обещают «проблемы», пишет tut.by.

Что произошло?

В одной из детских спортивных школ Гомеля январские заработки оказались у многих работников заметно меньшими, чем декабрьские. В некоторых случаях разбежка составляла до 250 рублей. Со своей проблемой работники обратились в СМИ, а также написали письмо (правда, анонимное) в администрацию правителя, а копию — в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области.

«Если наш труд до такой степени обесценился и специалисты в спорте больше не нужны, не проще ли об этом нам всем сказать напрямую — и мы бы пошли искать работу в других сферах?» — пишут работники школы.

Начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игорь Полуян и администрация спортшколы утверждают, что все, что журналистам озвучили тренеры, — неправда.

Что было дальше?

— У нас вчера были соревнования, и прямо в манеж, где все проходило, приехала Ирина Владимировна (и. о. директора СДЮШОР Мороз) с бумагами, сказала, что это протокол заседания, которое у нас проходило два дня назад с участием начальника отдела спорта и туризма, и что этот протокол надо подписать. Мы в суете, не задумываясь, подписали — всего, наверное, 11 человек. Никто не читал, было некогда, — вздыхают тренеры.

Полную версию протокола собрания трудового коллектива попросила лишь одна работница спортшколы — она просит не публиковать ее имени, все данные есть в редакции, — прочитала, возмутилась и не стала подписывать.

— Текст был о том, что работники не имеют претензий к своей зарплате за январь, а также осуждают и не поддерживают действия анонима, направившего письмо в администрацию Лукашенко и Госконтроль. Конечно, я возмутилась и сказала, что ничего подписывать не буду. Мне стали угрожать, что будут проблемы, — рассказывает тренер.

Сфотографировать протокол работнице не удалось, зато беседу она записала на диктофон. Аудиозапись есть в редакции tut.by.

— Читай быстрее, расписывайся, а то будут проблемы! — требует женский голос. Тренер утверждает, что он принадлежит и. о. директора ДЮСШ Ирине Мороз.

— Я напишу, что не согласна. Мне непонятно.

— Что тебе непонятно? У тебя будут проблемы.

— «Нарушений в начислении зарплаты не выявлено» — вот с я с этим не согласна. Я не буду это подписывать. Выражать негативное отношение к анонимке я тоже не согласна.

— Весь коллектив подписал. Ты что, против коллектива идешь? Поехали к Полуяну (начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома. — Прим.), я не могу без этой подписи отдавать ему документы.

Журналисты попробовали получить комментарий по ситуации самой Ирины Владимировны.

— Извините, я очень занята. И буду еще занята. Очень много вопросов, — ответила нам руководитель по телефону — и прекратила разговор.

Трое тренеров сегодня в присутствии корреспондента слушают запись и берутся за голову: «Что же мы сделали! Зачем подписали! Напишите, пожалуйста, что мы тоже не согласны». Еще один сотрудник спортшколы, общаясь с журналистами по телефону, сказал, что «подписал бумаги обманом и очень сожалеет об этом».