В пятницу в Беларуси ожидается до +5 градусов 3 13.02.2020, 21:10

1,415

С воскресенья в Беларусь придет настоящее весеннее тепло.

Погода в феврале в Беларуси соответствует концу марта, заявили белорусские синоптики. Температура воздуха в нашей стране на 5-8 градусов превышает климатическую норму.

Как сообщает belgidromet.by, в пятницу ночью ожидается от -4 до +1 градуса, днём — от 0 до +5. Снег или мокрый снег возможен преимущественно на севере (в ночные часы) и на Брестчине (в дневные часы). Подобные погодные условия сохранятся и в субботу, 15 февраля. К мокрому снегу прибавится ещё и дождь.

В воскресенье, 16 февраля, днём будет уже до +8 градусов, а в Брестской области — до +10. В понедельник прогнозируется плюсовая температура ночью, а днём — до +11! Возможны дожди и сильный ветер. Вот такая середина февраля в Беларуси.