закрыть
13 февраля 2020, четверг, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Айсберг размером с Минск откололся от ледника в Антарктиде

2
  • 13.02.2020, 21:27
  • 2,281
Айсберг размером с Минск откололся от ледника в Антарктиде

Метеорологи фиксируют в Антарктиде рекордно высокую температуру.

В Антарктиде откололся айсберг, площадь которого более 350 кв. км. Площадь Минска, например, составляет около 349 кв. км, сообщает «Белсат» со ссылкой на научный портал «Live Science».

Еще в октябре прошлого года на льду острова Пайн-Айленд появились две трещины. А 11 февраля откололся айсберг размером 350 кв.км. Это размер такой же, как у государства Мальта, и почти такой же, как территория Минска. После того, как айсберг попал в море Амундсена, он распался.

Ученых отмечают, что это не удивительное явление, к тому же новый айсберг не приведет к увеличению уровня моря. Но беспокойство вызывает то, что за последнее десятилетие откалывание льда становится достаточно частым явлением. Это вызвано потеплением. Так, Всемирная метеорологическая организация 6 февраля сообщила о рекордно высокой температуре, которая была зарегистрирована в Антарктике, – 18,3 градуса выше нуля.


популярное за неделю

Мнение

Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў