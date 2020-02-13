Айсберг размером с Минск откололся от ледника в Антарктиде 2 13.02.2020, 21:27

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Метеорологи фиксируют в Антарктиде рекордно высокую температуру.

В Антарктиде откололся айсберг, площадь которого более 350 кв. км. Площадь Минска, например, составляет около 349 кв. км, сообщает «Белсат» со ссылкой на научный портал «Live Science».

Еще в октябре прошлого года на льду острова Пайн-Айленд появились две трещины. А 11 февраля откололся айсберг размером 350 кв.км. Это размер такой же, как у государства Мальта, и почти такой же, как территория Минска. После того, как айсберг попал в море Амундсена, он распался.

Ученых отмечают, что это не удивительное явление, к тому же новый айсберг не приведет к увеличению уровня моря. Но беспокойство вызывает то, что за последнее десятилетие откалывание льда становится достаточно частым явлением. Это вызвано потеплением. Так, Всемирная метеорологическая организация 6 февраля сообщила о рекордно высокой температуре, которая была зарегистрирована в Антарктике, – 18,3 градуса выше нуля.