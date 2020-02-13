Fox News: Сколько стоит Россия? 4 13.02.2020, 21:39

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Данные, подчеркивающие слабость России.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России составляет 1,64 триллиона долларов, а паритет покупательной способности (ППС) — 4,21 триллиона долларов, говорится в ноябрьском отчете «Инвестопедии» (Investopedia), пишет Fox News (перевод - inosmi.ru).

По размеру ВВП крупнейшая страна в мире находится чуть ниже Канады, но выше Южной Кореи. По данным той же «Инвестопедии», для сравнения, номинальный ВВП и ППС США составляют 21,44 триллиона долларов.

Ценность евразийской державы во многом определяется ее географией. На Россию приходится 20% мировых запасов, и ресурсы составляют 95,7% ее национального богатства, по данным туристической компании по Кавказу и Средней Азии «Адвантур» (Advantour).

Россия владеет 30% мировых запасов газа (первое место), добывает 10% собственной нефти (второе место в мире) и владеет 22 угольными бассейнами и 115 месторождениями. Кроме того, Россия занимает первое место по залежам железа, второе по олову и третье по свинцу, сообщает «Адвантур».

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составляет 35,44 миллиарда долларов, а государственный долг России по состоянию на 2017 год составлял 15,5% ВВП. С 1998 по 2008 год экономика России выросла на 7%, но вскоре упала на 2,8% во время рецессии 2015 года. По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, российский ВВП вновь стал расти в 2017 году, когда мировой спрос снова повысился.

«Россия претерпела значительные изменения после распада СССР, перейдя от централизованной плановой экономики к более рыночной системе, — говорится во Всемирной книге фактов. — Однако и экономический рост, и реформы в последние годы застопорились, и Россия по-прежнему остается преимущественно нерыночой экономикой, чьи богатства в значительной степени сконцентрированы в руках чиновников».

«В ходе экономических реформ 1990-х бóльшая часть промышленности, за исключением энергетики, транспорта, банковского дела и обороны, была приватизирована. Защита прав собственности все еще слаба, и государство активно вмешивается в свободную деятельность частного сектора», — заключает книга фактов.