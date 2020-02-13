Фотофакт: Как выглядит малый бизнес в Беларуси 2 13.02.2020, 22:18

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Нет, это не забастовка.

Лидер предпринимателей Анатолий Шумченко опубликовал неутешительные фото, иллюстрирующее ситуацию, в которой оказался малый бизнес.

«Рынок в Борисове, «Спатканне», будний день. Нет, это не забастовка. Просто нет торговли, — пишет лидер РОО «Перспектива».

Вот как это фото с борисовского рынка объясняют ИП: «Так выглядит последнее время. Наверное, многим надоело караулить роллеты... Покупетелей нет совсем... Я хожу каждый день... Должен же кто -то охранять?(laugh)

А если серьезно, то устали люди от всего....».

Тем временем, Лукашенко на встрече со швейцарским политиком: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования».

«Конечно это отлично, но когда для национального бизнеса будут предоставлены такие же условия?», — задается вопросом Анатолий Шумченко.