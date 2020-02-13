Джонсон обновил правительство Британии
- 13.02.2020, 22:31
Премьер Британии назначил шесть новых министров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес изменения в состав Кабинета министров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Британии.
Сообщается, что свои должности в обновленном Кабинете министров сохранили министр иностранных дел Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател, министр юстиции Роберт Бакленд и министр обороны Бен Уоллес. Также свои портфели сохранили:
Майкл Гоув - министр по особым поручениям;
Мэтт Хэнкок - министр здравоохранения и социальных дел;
Элизабет Трасс - министр внешней торговли;
Саймон Харт - министр по делам Уэльса;
Алистер Джек - министр по делам Шотландии;
Грант Шэппс - министр транспорта;
Роберт Дженрик - министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления;
Гэвин Уильямсон - министр образования;
Териз Коффи - министр по вопросам труда и пенсий.
В качестве новых членов правительства были назначены Энн-Мари Тревелиан (министр по вопросам международного развития), Алок Шарма (министр по делам бизнеса), Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта), Брэндон Льюис (министр по делам Северной Ирландии), Джордж Юстис (министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития).