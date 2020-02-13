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Лукашенко решил изменить границы трех областей

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  • 13.02.2020, 22:53
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Лукашенко решил изменить границы трех областей

Границы будут изменены до конца текущего года.

Административно-территориальное деление Витебщины, Могилевщины и Гомельщины будет изменено до конца текущего года. Ранее такие изменения произошли на Брестчине, а также в Гродненской и Минской областях, сообщает БелТА.

«Указом «главы государства» в отношении Гродненской, Брестской и Минской областей 1 декабря 2019 года завершены все мероприятия, связанные с оптимизацией административно-территориального устройства. Теперь точно понятно, к чему привязывается административная граница. В отношении оставшихся областей предусматривается завершение работ в текущем году», – рассказал председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

Границы административно-территориальных единиц в нашей стране сформированы в 50-е годы прошлого века. Чиновники считают, что сейчас пришло время их актуализировать. С этой целью проводятся опросы жителей, чтобы избежать проблемных ситуаций.


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