США ввели санкции против трех оборонных предприятий РФ 14.02.2020, 8:29

Всего в опубликованном Госдепом списке находятся 13 компаний из Китая, России, Ирака и Турции.

Государственный департамент США включил в санкционный список три компании из России, которые нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового поражения.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

В санкционном списке оказались Кумертауское авиационное производственное предприятие (выпускает вертолеты для ВМФ), Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова (входит в госкорпорацию Ростех, занимается разработкой зенитно-ракетных комплексов Панцирь-С) и Военно-промышленная корпорации Научно-производственное объединение машиностроения (входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение, занимается разработкой и производством боевых комплексов с крылатыми ракетами, космических комплексов).

Всего в опубликованном Госдепом списке 13 компаний из Китая, России, Ирака и Турции.

Санкции запрещают американским ведомствам вести переговоры с этими организациями, покупать у них и продавать им товары и технологии.

Госдеп в своем решении указывает, что эти организации причастны к нарушению санкций в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии в части поставок оружия массового поражения или элементов подобного оружия.

НПО Машиностроения и КБП им. Шипунова ранее уже были включены в санкционные списки США против России, введенные из-за аннексии Крыма и из-за кибератак против Соединенных Штатов.