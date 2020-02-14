Студент колледжа: Нужно полностью сменить власть, при которой живем на $31 4 14.02.2020, 9:02

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Молодой человек рассказал об отношении своего поколения к происходящему в Беларуси.

17-летний студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа Вячеслав Ступинский ответил на вопросы пресс-службы гражданской кампании «Европейская Беларусь»

- На какой специальности вы учитесь, почему ее выбрали?

- "Промышленное и гражданское строительство". Этот род деятельности является наиболее перспективным и, избрав для себя данную специальность, я имею все шансы стать финансово независимым человеком. И плюс мне это очень нравится, да и учёба продвигается хорошо.

- А как сейчас с финансами? Какие стипендии, зарплаты, пенсии в Могилеве сегодня?

- Стипендии, например, в моем колледже, начинаются от 69 рублей. Конечно, этого не хватит на целый месяц, так что помогают родители. Зарплаты в городе, насколько я знаю, одни из самых маленьких. Люди живут своими проблемами. Сейчас еще и такой напряженный момент: мы уже на третьем курсе, и надо найти либо самому практику, либо принять распределение колледжа — это чаще всего домостроительные комбинаты или тресты, так что практика будет не оплачиваемая.

Студенты по большей части ищут организации самостоятельно, которые смогут и оплачивать им практику. А насчёт остальных, они чаще всего смиряются.

- Не думают ли ваши сверстники о том, чтобы уехать за границу?

- 70% хотят уехать после учебы только потому, что не видят перспективы личного развития в этой отрасли. Остальные - либо просто любят свою страну и верят в перемены, либо просто не имеют материальной возможности уехать, ну а третьи это те, чьи родители хорошо устроились при этой системе, либо ИП, либо госслужащие.

- Как нужно изменить ситуацию в стране, чтобы молодые люди чувствовали перспективу и опору для себя в Беларуси?

- Чтобы чувствовать перспективу, в первую очередь надо видеть хорошую зарплату, меньший контроль государства и так называемых "идеологов". У нас почти нигде не учат думать, как сохранять финансовую стабильность, а это нужно начинать уже со школы.. Естественно, это возможно, только при изменении ситуации в стране. Необходимо почти полностью сменить действующую власть, которая по большей части не хочет ничего менять.

- Представьте, что у вас есть возможность обратиться к своим сверстникам. Чтобы вы им сказали?

- Хотелось бы, чтобы молодые люди – такие, как мы - начали думать о будущем нашего государства и, в первую очередь, не молчали, и не смирялись, а наоборот, были действующей силой в стране, направленной на изменения и перемены.