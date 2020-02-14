Станислав Шушкевич: Лукашенко всегда был троечником 31 14.02.2020, 9:27

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Станислав Шушкевич

Из-за его глупости Беларусь потеряла контакты с цивилизацией.

Приезд в Минск госсекретаря США Майка Помпео многие поспешили окрестить «историческим». Но стоит ли переоценивать значимость трехчасового пребывания Помпео в Беларуси? Об этом в интервью «БелГазете» рассуждает первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, который в свое время принимал в Минске не только госсекретарей США Бейкера и Кристофера, но и президента Клинтона.

- Я расцениваю этот визит как сигнал со стороны Соединенных Штатов Америки об их возможности контактировать с республиками бывшего Советского Союза в обход России. В Минске Помпео фактически был три часа. Он посмотрел, что ему показали. Никаких особенных обещаний и заключений, документов не было. Но в своем выступлении он сказал: не очень-то и радуйтесь, «мы будем рассматривать, какие санкции можно снять, но пока что мы до этой точки не дошли».

- Какую пользу от этого визита может получить Беларусь?

- Этот визит - банальное заверение. И что это за заверение? Да, мы можем вас обеспечить нефтью. Сколько нужно, мы вам продадим. Но за это же надо платить. Конечно, она будет дороже, чем российская, как сама по себе, так и ее транспортировка. Уж лучше покупать норвежскую, что все равно недешево. К сожалению, за 25 лет страна не смогла обеспечить энергетическую безопасность. Сейчас и Литва вмешалась, предлагает поставлять через нее. Но российская нефть в любом случае обойдется дешевле. Сейчас надо договариваться с Россией о приемлемой цене.

- Означает ли этот визит потепление в отношениях между Вашингтоном и Минском?

- Давайте вспомним, кто их испортил. В 2008г. была изгнана посол США Карен Стюарт. И это был жест Лукашенко. К слову, когда Лукашенко ездил на заседания ООН, куда его просто не могли не пустить, он ни разу не встречался даже с самыми низкими по статусу клерками госдеповской среды. Он очень хотел, но это было невозможно. В свое время состоялся довольно знаковый визит Лукашенко во Францию, когда даже был подписан договор о сотрудничесве. Но его не ратифицировали. И фактически из-за допущенной глупости Лукашенко нормальных контактов с высокоразвитыми цивилизиванными странами у нас не было.

- В американских СМИ об итогах визита госсекретаря в Минск почти ничего не написали. Означает ли это, что Беларусь остается для США второстепенным по значимости регионом?

- Очевидно, и это было сказано, что Беларусь воспринимают как диктатуру. На эту тему даже пошутил сам Лукашенко, мол, диктаторы работают и по субботам. Но это колхозные шутки, которые на дипломатическом уровне не несут никакой информации.

- Как вы оцениваете довольно истеричную реакцию в России на участившиеся белорусские контакты с американцами и европейцами?

- Все очень просто. Это противоречит цели, которую перед собой поставил Путин. А он хочет съесть Беларусь. Путин же желает прослыть собирателем т.н. русских земель. Он преследует свои цели, хочет продлить свою власть каким-то элегантным методом. Лукашенко в этом плане его помощник, но хочет сохранить свою власть. И он пойдет на любые уступки ради Путина, кроме прямого присоединения. В то же время увеличивается долг Беларуси перед Россией. Мы видим игру двух амбициозных деятелей - Лукашенко и Путина. У каждого своя цель: великая и стратегическая - у Путина и мелкая властная - у Лукашенко. А то, что эта власть привела к великим потерям, абсолютно очевидно. Можно сравнить только один фактор. Средняя зарплата при тех же примерно ценах в Польше, Литве, Латвии, Эстонии в 3-3,5 раза выше, чем в Беларуси. То же самое с пенсионным обеспечением и т.д.

Но есть один фактор, где Россия проигрывает: она еще меньше заботится о своих гражданах, чем Беларусь. По официальной российской статистике, 22,6 млн человек находятся ниже уровня бедности. Поэтому с точки зрения людей они чувствуют, что в России жить еще хуже, чем в Беларуси.

- Но после визита госсекретаря США многие говорят о возможности разворота Лукашенко в сторону Запада…

- Он никогда ничего не поменяет, особенно в отношениях с Россией. Есть вот еще какая беда. Существует чиновничий клан, который я называю троечниками. Потому что Лукашенко всегда был троечником. Он никогда не преуспевал в учебе и даже выступал против того, чтобы у нас была математика и математики. Это слишком трудный для его постижения предмет. И вокруг собирается примерно такой же клан. Действует один старый советский принцип: я начальник - ты дурак. Пирамида очень простая: команда сверху обязательна для выполнения внизу. Точно так все было построено в Советском Союзе. И не надо глубоких знаний по политологии и экономике. Принципы развития, которые применяли Польша, Латвия, Литва, Эстония, здесь неприемлемы. Потому что там обязательно к власти будут приходить люди более высокой квалификации. У нас этого не происходит. Эта система замерзла, выстроившись в основном на людях тупых, малообразованных. Но благодаря жесткому подавлению всякого инакомыслия эта система сохраняется. При этом процветает коррупция. Вы же видите, что начальник отдела по борьбе с организованной преступностью сам организовывает преступность. При этом кто его назначал? Ответ очевиден. До недавнего времени мы думали, что коррупции больше всего в Украине. Сейчас выясняется, что больше в Беларуси. Это порочное развитие.

- В чем разница визитов высокопоставленных чиновников США в Беларусь в 90-х и сегодня?

- Тогда все было совершенно иначе. У Беларуси был очень хороший статус в мире. И мы видели хороший пример, как США поступили с Польшей. Она получила очень мощную поддержку для своих демократических преобразований и стабилизации национальной валюты. И мы шли по пути, который сулил такую поддержку. Это было, в общем, оттеснением Беларуси от России. Но это было все зарублено. С точки зрения экономического развития отношения ухудшились. В своей книге я привожу пример, как белорусская компания захотела добывать нефть в Венесуэле. Но нужно было оборудование, а Штаты взяли и не продали. А в другом месте такого оборудования нет. С большими цивилизованными странами, как Китай, Россия, Германия, Франция, США, ссориться нельзя. Надо устанавливать самые лояльные отношения. Наши дипломаты этого не делают. Они утверждают, что мы защищаем Россию от НАТО. Но это же нелепо.