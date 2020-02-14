«Сначала требуют предоплату, потом говорят, что мест нет» 6 14.02.2020, 9:46

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Минчанка рассказала о «разводе» на Booking.

Минчанка Лиза, как и многие белорусы, любит ездить в Украину, посещать Львов или Киев на майские праздники, под Новый год или в летнее время. Бронирует апартаменты через Booking, но каждый раз сталкивается с тем, что квартиросдатчики ни в грош не ставят эту формальность: требуют перевести предоплату на неизвестные счета вопреки условиям, указанным на сайте, и даже не утруждаются сообщить, что апартаменты уже забронированы за другими туристами. При этом, если поискать фото с Booking через Google, можно найти тысячу квартир-близнецов в других городах и государствах, и у Лизы большие сомнения в том, что апартаменты, за которые у нее требовали предоплату, действительно существуют, пишет onliner.by.

— Летом мы ехали во Львов. Забронировали апартаменты примерно за полгода до этой поездки, бронь никто не снимал. За день до поездки спрашиваем, как заселяться. Выясняется, что заселяться некуда. Я не перевела деньги — они меня не принимали в расчет. А бронь не сняли, потому что не смогли.

Девушке действительно пришло письмо от хоста с просьбой связаться, которое она не заметила. Но после того, как Лиза не дала обратную связь, хост не стал заморачиваться и даже не отменил бронирование на Booking. У девушки не было повода предположить, что с ее размещением что-то не так.

— Нам пришлось забронировать другую квартиру за день до заселения, — рассказывает она. — Поскольку нам нужна была квартира в том же районе, выбор свободных апартаментов был невелик, пришлось бронировать квартиру по цене вдвое дороже. Разница — порядка $50—60. И $20, которые Booking перевел нам в качестве извинений, ее не покрыли.

Сейчас Лиза планирует поездку в Киев на майские праздники. Забронировала четыре варианта размещения. По трем из них сразу пришли требования о предоплате на карту, которую по условиям бронирования Лиза переводить не должна.

— Все осложняется тем, что об этом пишут люди с незнакомых номеров, не указанных в информации о бронировании. Получается, я должна незнакомому человеку слить свои личные данные и перевести деньги на карту. С какой стати? — недоумевает она.

Как только Лиза спросила, почему хост пишет с незнакомого номера, он ответил, что ничего не собирается ей доказывать, и потребовал отменить бронь. Потом потребовал перевести деньги. Потом сказал, что мест нет.

Когда же девушка пробила фото забронированных апартаментов в Google, то обнаружила, что квартиры-близнецы есть в Москве, Перово, Якутске, но только не в Киеве.

— Решила поискать фото апартаментов в Google и нашла кучу квартир-близнецов в других городах и государствах. То есть либо это вообще «развод», либо апартаменты, за которые от меня требуют перевести предоплату, не соответствуют своим фото. Так или иначе, ситуация очень неприятная. Завлекают чем могут, а потом пришли им деньги и паспортные данные не пойми куда. Откажешься или согласишься — не важно, все равно непонятно чего ждать на месте. Приходится бронировать множество апартаментов в попытке найти хоть одного адекватного хоста, — заключает девушка.