Ко Дню святого Валентина: названы самые романтичные автомобили 1 14.02.2020, 10:11

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Список можно дополнять.

В День всех влюбленных Александр Наумец составил для abw.by подборку самых красивых, удобных, а главное - романтичных автомобилей. Здесь не будет распределения по значимости, бюджетам и общественному мнению - в целом это вообще довольно субъективный выбор автора. А что предпочтете вы?

Для большого простора и еще большей романтики

В эту категорию было решено поместить автомобили, которые славятся простором салона и багажника. И нет, мы не про Volkswagen Passat и его соплатформенников, а про настоящих гигантов полезного пространства.

Первым в этой категории становится Volkswagen Transporter и ему подобные: California, Caravelle, Multivan. Здесь вам и большой салон, и широкий выбор оснащения, вплоть до кемпера с панорамной крышей, и знаменитое удобство, и эргономика немецкого автогиганта, и красивый дизайн. Если хочется настоящих милостей - первое и второе поколение для вас. В случае тяготения к более строгому дизайну стоит обратить внимание на все версии этой модели после третьего. Безусловный плюс - на рынке "вторички" несложно найти "живые" экземпляры на любой кошелек.

Конечно, некоторые могут заявить: Volkswagen - это холодный расчет, о какой романтике можно говорить? Именно для таких предлагаем альтернативу в лице пары относительно новеньких Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer. Кому еще, если не романтичным "французам", занимать место в нашем списке?! И здесь они вполне по праву, ведь уровень комфорта позволяет им создавать максимально приятную атмосферу внутри.

Для тех, кто хочет и близости, и малых трат

В эту категорию идеально впишутся представители советского автопрома с их бесподобными широкими диванами, которые можно разложить в самую настоящую кровать. Мы бы остановились на "Москвиче-412", но если хочется более раритетной "внешки" и диван не только сзади, но и спереди, то тогда "Москвич-407" - ваш выбор.

Конечно, найти "москвич" в хорошем состоянии не такая легкая задача, как поиски "живых жигулей". Более того, автомобили АвтоВАЗа у многих вызовут приятные воспоминания о молодости и первой любви. Ну а лучше всего для романтики предназначены универсалы, поэтому ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104 - наш выбор.

Если хочется уехать от цивилизации и побыть наедине

И для такого случая идеально подойдет Honda Element. Выбор отнюдь не очевидный, но если разобраться, то все становится на свои места. По пунктам: полный привод, вполне высокий клиренс 175 мм, просторный салон с высоким потолком. Вам этого мало? Тогда главный козырь - сиденья раскладываются в одну плоскость, а это безусловный плюс, который поможет почувствовать себя как дома и полностью расслабиться.

Для большой семьи и желаний

Если вы семейный человек, но время от времени хочется побыть с любимой/ым наедине, то лучшим вариантом для вас станет Toyota Sienna. Да, дизайном модель не выделяется, но это и плюс, ведь ни один случайный прохожий не подумает, что может происходить в этой машине! Однако главная "фишка" Sienna - это салон. Много места, удобные "капитанские" кресла второго ряда и складывающиеся сиденья третьего.

А если семьей вы еще не обзавелись или минивэна вам все-таки мало, то большие рамные внедорожники идеально помогут решать вообще все личные вопросы. Предлагаем обратить внимание на Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Cadillac Escalade. В этих машинах все просто создано для максимального простора, удобства и создания романтической атмосферы. Места столько, что, если постараться, внутри можно оборудовать целый любовный уголок.

Для тех, кто выбирает бюджетник

Лучший вариант среди самых дешевых и новых авто - Renault Sandero Stepway. Останавливаемся на этом автомобиле по причине того, что кузов хэтчбек дает больше свободы и удобства, а увеличенный клиренс поможет забирать в укромные места.

Для фанатов свежего воздуха

Кому-то нравится чувствовать свободу, солнце и ветер в волосах, а кто-то предпочитает лежать с любимой/ым и любоваться звездным небом. Специально для таких случаев существуют кабриолеты. И лучшими их представителями для таких целей можно назвать американские пони-кары Ford Mustang и Chevrolet Camaro. На большом капоте можно разложить все для пикника, а сиденья откинуть и созерцать небеса. Разве это не романтика? Более того, любители острых ощущений могут добавить нотку адреналина, ведь даже в минимальной комплектации эти автомобили славятся динамическими показателями.

Надеемся, наш материал настроит вас на романтический лад и взбудоражит воспоминания о том, как автомобили делали людей ближе. И самое главное, что нужно сделать в День всех влюбленных, - посвятить его тем, кого вы действительно любите.