Батарейки сели у Вовы 3 14.02.2020, 10:16

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Вспоминается остроумный анекдот о двух престарелых генсеках – Брежневе и Черненко.

«Батарейка у него закончилась. У всего есть срок эксплуатации».

Так непочтительно, развязно кремлевский политтехнолог, «едрочлен» Калачев высказался для BBC об ушедшем вчера в отставку губернаторе Калужской области Артамонове, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Артамонов, 20 лет возглавлявший область, тоже, кстати, «едрочлен». Но только пришел он в «медведи» из КПСС, а Калачев – с поста генсека «Партии любителей пива». Один вошел в «едро», опаленный красными знаменами, а другой, икая от плохого «пивасика».

Интересно выражается, «едроссовская» обслуга из кириенковскиой приемной по адресу тяжеловеса, орденоносца, человека солидного. Перестал Артамонов быть губернатором, а Калачев уже его батарейки ковыряет. Теперь можно – больше не губернатор.

Любопытно, когда Путин слетит, всякие лакейские сопли так же будут на него сморкаться? Говорить, что «батарейки сели» у Вовы? Думаем, что да. Перестанет платить деньги, встанут, раскорячась, в оппозицию, как Павловский.

Но между прочим, Калачев пустился рассуждать в рискованных выражениях. Путин еще у власти и при деньгах. А намеки на батарейки сразу заставляют вспомнить остроумный анекдот советской поры о двух престарелых генсеках – Брежневе и Черненко:

Вопрос:

- Почему Брежнев встречал лидеров иностранных держав в аэрпорту, а Черненко в Кремле, держась за стену кабинета?

Ответ:

- Потому что Леонид Ильич работал от батарейки, а Константин Устинович - от сети!

Что же у нас Путин от сети, получается, работает? Он на аэродромах никого не встречает. Часто в Сочи, где торчит по полгода.

Или все же Путин «на батарейках»? Пожалуй. Вроде движется. Даже на коньках.

Кстати, Артамонов – одногодка Путина, ему 67 лет. Поэтому если «батарейки закончились у него», то как, по Калачеву, у Путина с зарядом? Он тоже 20 лет сидит во власти.

Впрочем, мы знаем, как. «Наутилус Помпилиус» подсказал: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».

Вот сейчас из сердца Конституции Путин с Клишасом, Исинбаевой и доктором Рошалем вынет износившиеся блоки, вставит реактор, как у Терминатора, и мафия готова продолжать обогащаться, воевать, обещать рывок.