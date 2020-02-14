Бэнкси создал «валентинку» ко Дню влюбленных 14.02.2020, 11:14

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Фото: Ben Birchall/PA

Граффити известного художника появилось на улицах Бристоля.

Накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов, сообщает hromadske.ua.

Работы Бэнкси считаются чрезвычайно ценными. Один из последних его рисунков на стене гаража в Британии продали за 100 тыс. фунтов ($130,5 тыс.). До этого его картину купили на аукционе за миллион фунтов, однако она сама себя порезала и стала стоить еще дороже.

Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, лицо которого не установлено. Вокруг его биографии и настоящего имени не утихают споры. Согласно наиболее распространенными версиями, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.

Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990 годов. Сейчас его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены.