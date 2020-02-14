Тысячи людей в Дрездене создали живую цепь 1 14.02.2020, 11:48

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Фото: AFP

Так они почтили память в день 75-летия бомбардировок.

Тысячи жителей Дрездена в четверг вечером образовали живую цепь, чтобы вспомнить 75-ю годовщину бомбардировки города западными союзниками во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Bild.

В шесть часов вечера несмотря на дождь люди взялись за руки, чтобы с обеих сторон реки Эльба образовать цепь вокруг городского центра. Эта акция, которая происходит традиционно ежегодно, является символом примирения и направлена против злоупотребления исторической датой ультраправыми.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по случаю памятных мероприятий напомнил о страданиях людей в немецких городах и страданиях, которые немцы причинили другим. «Именно немцы начали эту ужасную войну, и в конце концов ее вели миллионы немцев - не все, но многие из них были осуждены», - сказал он.

13 февраля 1945 года Дрезден был сильно разрушен в результате бомбардировок британской и американской авиации. До 25 тысяч человек погибли в результате авианалетов и дальнейших пожаров, установило историческое расследование, проведенное в 2019 году по заказу городских властей.