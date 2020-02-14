Доллар добрался до рекордной отметки 2 14.02.2020, 11:56

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Американская валюта не некоторое время побила абсолютный рекорд по отношению к белорусскому рублю.

Время обострившегося сериала про курс нашего рубля. Вчера, как мы помним, доллару до рекорда четырехлетней давности оставалось совсем немного. Сегодня, как только включили свет на Белорусской валютно-фондовой бирже, он снова рванул вверх — и пересек черту, которую не пересекал четыре года, пишет onliner.by.

Напомним, прежний рекорд стоимости доллара установлен в 2016 году — 2,2069 рубля. Сегодня он пал, правда, ненадолго. Со старта торгов доллар резко прибавил и перескочил эту планку аж на 0,99 копейки! Но потом ударился о потолок и сполз вниз. В результате утренний плюс составил всего 0,01 копейки, цена — 2,2002 рубля. Того и гляди уйдет в минус.

Евро прибавил с утра 0,1 копейки. Стоит пока 2,3941 белорусского рубля.

Российский рубль после вчерашнего мощного падения активно растет: прибавил 1,46 копейки. За сотню пока дают 3,4750 белорусского рубля.

Вчера доллар подорожал на 0,82 копейки, до 2,1919 рубля. Евро слабо потяжелел на 0,8 копейки и стоил 2,3931 рубля. Российский свалился сразу на 1,96 копейки. За сотню давали 3,4604 белорусского рубля.