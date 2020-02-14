«Схемы» заявили о встрече Зеленского и секретаря Совбеза РФ в Омане 6 14.02.2020, 13:48

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Владимир Зеленский

Офис президента Украины подает в суд на журналистов.

Офис президента Украины подает иск против программы «Схемы» с требованием опровергнуть сообщения о якобы встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы президента Украины, пишет «Новое время».

«Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече президента Украины с высокопоставленным Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ОП добавили, что Зеленский никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

«Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных «источников», расцениваем как откровенную манипуляцию общественным мнением».