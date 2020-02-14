С чем Лукашенко идет на так называемые выборы?22
- 14.02.2020, 14:17
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Посмотрим, что было сделано за последние пять лет.
Telegram-канал "Беларусь головного мозга" решил привести некоторые факты:
- налог на "тунеядство и последовавшие протесты с репрессиями и фейковое дело "Белого легиона";
- совершенно непонятные переговоры об интеграции, в которые он заигрался настолько, что потом ужаснулся и стал отменять все. По итогу был "наклонен" Россией по энергоносителям;
- не добавило репутации и снос крестов в Куропатах;
- мантры Лукашенко о защите независимости разбиваются о массовые штрафы и посадки людям, которые выходили на акции за ту же независимость;
- рост долгов;
- население все чаще уезжает на работу и учебу за границу;
- отхватили и призывники, лишившись отсрочек даже по учебе;
- все города заставили "табакерками";
- протесты из-за брестского аккумуляторного завода.
Чем может похвалиться власть?
- провальными Евроиграми;
- ростом IT-сферы (тут скорее заслуга роста в том, что власть не стала вмешиваться в то, что не понимает);
- новое здание суда с фонтаном за $300 000 и миллионными тратами на декор;
- туалет в Гомеле, на который потратили миллион долларов перед приездом Лукашенко и в котором забыли сделать вентиляцию.