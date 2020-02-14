Борис Хамайда: Надо вернуться на нормальную колею цивилизации 14.02.2020, 14:33

Фото: Радыё Рацыя

Для этого нужна смена власти.

Белорусы могут хорошо работать и хорошо зарабатывать. Но для этого нужна смена власти. О своем видении решения проблем в городе и стране видео блогеру Андрею Войничу рассказал активист из Витебска Борис Хамайда, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Меня эта власть не устраивает. Эту власть надо сменить и вернуть страну в конституционное поле, в каком она была до 1996 года, когда существовала легитимная Конституция 1994 года. Она была принята в условиях компромисса, эта Конституция, она всех устраивала. Вот когда мы вернемся в конституционное поле – тогда мы начнем потихонечку переворачиваться с головы на ноги, становиться в естественном состоянии.

Работы в Витебске, практически нет, зарабатывают тут 300-400 рублей, но это – не деньги. Я сам получаю пенсию только 340 рублей. А где-то месяц назад мне дали тридцать базовых штрафа, это 810 рублей, так, что эти деньги я не в состоянии просто выплатить.

Ничего здесь хорошего нет, надо все это менять. И не просто руководителя менять, а систему всю менять, потому, что, не поменяв системы – ничего не будет. Никто не будет разговаривать вообще на Западе, потому, что мы находимся в неконституционного поля. Никто нам кредитов не даст, никто нам не даст технологий. Надо вернуться на нормальную колею цивилизации – тогда у нас что-то будет обязательно. Потому, что мы еще, слава богу, не спились и хорошо работать еще можем.