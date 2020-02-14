В Айдахо семилетний мальчик искал сокровища и нашел уникальное кольцо 1 14.02.2020, 15:04

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Кадр: KTVB

История с находкой получила неожиданное продолжение.

Ребенок нырял на горячих источниках в американском штате Айдахо и нашел потерянное 40 лет назад обручальное кольцо с бриллиантом. Об этом сообщает UPI (перевод — lenta.ru).

Семилетний мальчик по имени Тео Блум отдыхал с матерью на геотермальных источниках Тринити. Он нырял и искал сокровища на дне водоема. Неожиданно Тео увидел круглый серебристый предмет и поднял его на поверхность. Оказалось, что это кольцо с бриллиантом.

Сотрудники курорта опубликовали в Facebook новость о находке. Они сообщили, что в последнее время никто не сообщал об утере украшения. На публикацию откликнулась Шерри МакКлюр Лауэри (Sherrie McClure Lowery). Она сообщила, что потеряла обручальное кольцо в горячем источнике в конце 1970-х, и приложила фотографию украшения. Сотрудники Тринити подтвердили, что Тео нашел именно такое кольцо.

В награду за находку руководство Тринити подарило мальчику и его маме годовой абонемент на посещение источников.