закрыть
14 февраля 2020, пятница, 15:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Айдахо семилетний мальчик искал сокровища и нашел уникальное кольцо

1
  • 14.02.2020, 15:04
  • 1,049
В Айдахо семилетний мальчик искал сокровища и нашел уникальное кольцо
Кадр: KTVB

История с находкой получила неожиданное продолжение.

Ребенок нырял на горячих источниках в американском штате Айдахо и нашел потерянное 40 лет назад обручальное кольцо с бриллиантом. Об этом сообщает UPI (перевод — lenta.ru).

Семилетний мальчик по имени Тео Блум отдыхал с матерью на геотермальных источниках Тринити. Он нырял и искал сокровища на дне водоема. Неожиданно Тео увидел круглый серебристый предмет и поднял его на поверхность. Оказалось, что это кольцо с бриллиантом.

Сотрудники курорта опубликовали в Facebook новость о находке. Они сообщили, что в последнее время никто не сообщал об утере украшения. На публикацию откликнулась Шерри МакКлюр Лауэри (Sherrie McClure Lowery). Она сообщила, что потеряла обручальное кольцо в горячем источнике в конце 1970-х, и приложила фотографию украшения. Сотрудники Тринити подтвердили, что Тео нашел именно такое кольцо.

В награду за находку руководство Тринити подарило мальчику и его маме годовой абонемент на посещение источников.


популярное за неделю

Мнение

Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў