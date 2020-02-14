Дело Завадского в связи с материалом Deutsche Welle возобновлять не будут
- 14.02.2020, 16:26
Следственный комитет ответил БАЖу.
Следственный комитет ответил на обращение Белорусской ассоциации журналистов, в котором организация призывала возобновить предварительное расследование по факту насильственного исчезновения Дмитрия Завадского в связи с показаниями Гаравского возобновлять не будут.
СК сообщает, что информация, содержащаяся в интервью Гаравского, не имеет прямого отношения к делу о похищении журналиста, так как Гаравский утверждает, что не имел к этому отношения и не был свидетель.
«В связи этим, интервью Гаравского не может служить основанием для возобновления расследования», — сообщается в ответе.
Аналогичный ответ от СК получила и жена похищенного в 2000 году журналиста Светлана Завадская.
Напомним, в интервью Deutsche Welle в декабре прошлого года Юрий Гаравский рассказал, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.