Дело Завадского в связи с материалом Deutsche Welle возобновлять не будут 14.02.2020, 16:26

Дмитрий Завадский

Следственный комитет ответил БАЖу.

Следственный комитет ответил на обращение Белорусской ассоциации журналистов, в котором организация призывала возобновить предварительное расследование по факту насильственного исчезновения Дмитрия Завадского в связи с показаниями Гаравского возобновлять не будут.

СК сообщает, что информация, содержащаяся в интервью Гаравского, не имеет прямого отношения к делу о похищении журналиста, так как Гаравский утверждает, что не имел к этому отношения и не был свидетель.

«В связи этим, интервью Гаравского не может служить основанием для возобновления расследования», — сообщается в ответе.

Аналогичный ответ от СК получила и жена похищенного в 2000 году журналиста Светлана Завадская.

Напомним, в интервью Deutsche Welle в декабре прошлого года Юрий Гаравский рассказал, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.