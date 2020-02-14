На выходных Литва отметит день восстановления независимости 1 14.02.2020, 16:14

16 февраля 1918 года был подписан акт о восстановлении независимости Литовской Республики.

В праздничный день весь общественный транспорт Вильнюса будет бесплатным. Накануне праздника на телебашне Вильнюса появился огромный флаг площадью в 540 квадратных метров. Флаг на телебашню вывешивается третий год подряд в рамках акции под патронатом премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

На 16 февраля в Вильнюсе запланирован ряд торжественных и памятных мероприятий:

09.00 — На кладбище Расу пройдет церемония в память о подписантах акта о восстановлении независимости Литвы;

10.00 — На Кафедральной площади начнется шествие молодежи «По дороге государственности». Участники пройдут от Кафедральной площади через улицы Пилиес и Диджои на кладбище Расу, где похоронены сигнаторы акта о восстановлении независимости;

10.30 — в президентском дворце пройдет церемония вручения государственных наград;

12.00 — на площади Дауканто (возле президентуры) пройдет церемония поднятия флагов стран Балтии. Здесь с речью выступит президент Литвы Гитанас Науседа.

12.30 — в костеле святого Станислава на Кафедральной площади начнется месса, посвященная дню восстановления независимости;

14.00 — празднование у дома Сигнаторов в Вильнюсе. Здесь с балкона здания дадут праздничный залп.

15.00 — у министерства обороны пройдет церемония в память о подписантах акта от 16 февраля 1949 года. В 1949 была подписана Декларация Совета движения борьбы за свободу Литвы.

17.00 — на проспекте Гедимина зажгут 30 символичных костров;

18.00 — во дворе президентского дворца пройдет концерт учеников Национальной художественной школы им. М. К. Чюрлениса. Внутренний двор президентуры будет украшен в национальном стиле и будет открыт для посетителей с 16.00 до 21.00.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе. Все 20 членов Совета утвердили документ. Акт провозгласил восстановление независимого государства Литва со столицей в Вильнюсе, которое должно управляться по принципу демократии.

Позже сам акт был утерян. Исторический документ вернулся в Литву только в 2018 году — спустя сто лет после подписания акта. Оригинальный документ нашел профессор Людас Мaжилиc в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине.